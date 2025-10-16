Representante argentino revela que jugador de Alianza Lima despertó interés en Fluminense

Sin duda alguna el club que más futbolistas viene exportando al extranjero es Alianza Lima, quien sirve como una ventana al mundo y como ejemplo tenemos a Juan Pablo Freytes, Kevin Serna, Víctor Guzmán, Bryan Reyna, entre otros, en el pasado reciente. Ahora, desde el extranjero se confirmó que Fluminense de Brasil llegó a despertar su interés por un jugador que viste de blanquiazul.

Mediante una charla con L1 MAX, el representante de César Inga, Narciso Algamis, filtró que al defensor de Universitario de Deportes vienen siguiéndolo de varios países y no se puede descartar su pronta transferencia. En ese sentido, al argentino le preguntaron si en algún momento tuvo conocimiento de que algún club importante del continente se fijara en un elemento peruano y que milite en la Liga 1.

"En la oficina de scouting de Fluminense tienen una pizarra con foto de cada jugador, nombre y posición. Habían dos (peruanos), en mayo del 2024 estaban Marco Huamán, de Alianza, y Jhilmar Lora, de Cristal", indicó en diálogo con Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez. De esta manera, filtró que en su momento el defensor nacional estuvo en los planes del club brasileño, mismo que poco después contrató a Juan Pablo Freytes y Kevin Serna de Alianza Lima.

Eso sí, es válido indicar que cuando llamó el interés del 'Flu', Marco Huamán acababa de firmar por el cuadro blanquiazul, ya que llegó a Matute en abril del año pasado. Lamentablemente para el lateral de 23 años, su rendimiento en La Victoria no fue el esperado y poco a poco fue desapareciendo del equipo. Hoy es habitual suplente para Néstor Gorosito.

Marco Huamán en Alianza Lima tras su llegada.

¿Cuál es el valor de Marco Huamán?

Actualmente, Marco Huamán tiene un valor de 450 mil euros en el mercado de transferencias y es la cotización más alta obtenida a lo largo de su carrera profesional. Este precio lo consiguió el pasado 2024, cuando tras unas buenas actuaciones con Alianza Lima se revalorizó.