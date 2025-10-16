Representante de Serna reveló el país donde buscan el fichaje de Inga: "No hay que descartar a..."

Universitario de Deportes podría dejar ir a una de sus figuras de esta temporada para que emigre a un país con una liga de mayor relevancia en el fútbol: nos referimos a César Inga. El representante de Kevin Serna mencionó que existe una posibilidad y no se debería descartar la oportunidad de jugar en una liga mucho más grande que la Liga 1.

Representante de Kevin Serna y César Inga reveló el país en donde buscan el fichaje del jugador de Universitario

En la entrevista con el programa 'Hablemos de Max' de L1MAX, Narciso Algamis fue entrevistado por Gustavo Peralta y Analú Rodríguez, quienes le consultaron sobre el rumor de Napoli y otras posibilidades de fichaje para que César Inga juegue en el extranjero.

El representante de Kevin Serna, Algamis, también mencionó que el fútbol brasileño está interesado en fichar a César Inga debido a su destacado desempeño en la Liga 1 y en la selección peruana.

"Estamos viendo todavía. Es muy temprano la ventana, falta mucho para que se abra. Hay equipos que están jugando definiciones, cosas. No hay que descartar a Brasil tampoco", reveló.

Cabe mencionar que Narciso Algamis viajó por distintos países ofreciendo el fichaje de Kevin Serna cuando jugaba en Alianza, al final pudo llegar al Fluminense de Brasil. Esto es quizás el camino que está siguiendo para una posible migración de César Inga al Brasileirao.

¿César Inga fichará por Napoli?

Por otro lado, una de las preguntas que le realizaron a Narciso fue sobre una posible llegada de Inga a Napoli, sabiendo que es una información increíble y que en el mercado peruano no suele suceder.

"Encima no es comunitario. Estuvieron hablando algunas cosas. Estoy esperando documentación de la gente", afirmó en vivo, dejando en claro que es verdad que se busca el fichaje del jugador merengue a la Serie A.

La respuesta del representante del jugador de Universitario de Deportes es que existe un intermediario que le dijo que podía contactar a una persona ligada al Napoli para que se concrete una posible llegada de Inga al club italiano.