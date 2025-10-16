¡No es Napoli ni la MLS! César Inga es pretendido por club argentino: "Importante"

Si hay un nombre que ha sonado con fuerza en los últimos días, ese es el de César Inga. Por sus buenas actuaciones con Universitario y la selección peruana, el polifuncional jugador ha entrado en el terreno de la especulación por un posible interés de Napoli de Italia, además de una opción en la MLS. Sin embargo, estos no serían los únicos que lo tienen en su radar, pues se supo que desde Argentina también le siguen los pasos.

Recientemente se supo que el representante del lateral, Narciso Algamis, tiene una posibilidad de un equipo importante del fútbol argentino y esta podría concretarse en una oferta concreta. Así lo informó el periodista Gustavo Peralta, quien hizo hincapié que el club en cuestión no es Boca Juniors ni River Plate.

"Narciso Algamis tiene una opción de la MLS y de un club importante de Argentina, no de Boca ni River. El representante le ha hecho saber a la 'U' que tiene esta posibilidad que podría materializarse en una oferta pronto", sostuvo en la reciente emisión del programa deportivo L1 Radio.

La postura de Universitario sobre César Inga

En esa misma línea, el citado comunicador señaló que en tienda crema tienen una firme postura con respecto al futbolista de 23 años, la cual es de no venderlo a fin de año y que, de llegar una oferta, se vaya del club a partir de mediados del 2026. De esta forma, se aseguran tenerlo en sus filas para la fase de grupos de la Copa Libertadores. "La intención de la 'U' es que a mitad del 2026 se vaya, no venderlo a fin de año. Tal vez para el representante y para el mismo Inga también puede ser una posibilidad", agregó.

Representante de César Inga indicó que hay ofertas por el jugador

Los rumores sobre un interés de Napoli por Inga crecieron como la espuma en las últimas horas, por lo que uno de los más buscados fue su agente, quien no habló acerca del club italiano, pero mencionó que existen conversaciones y propuestas por el lateral zurdo, las cuales se vienen trabajando desde hace dos meses para que se puedan concretar en diciembre o el próximo año.

"Hay ofertas, pero no es de hoy. La gente cree que las chances son de hoy, después del partido con la selección, que fue muy bueno, pero se viene trabajando hace como dos meses mínimo el tema de César (Inga), y no hay nada definido todavía. Definido no hay nada, hay conversaciones con varios equipos. Conversaciones directamente con dos o tres equipos. Se está trabajando para tratar que en la ventana de diciembre se pueda hacer algo, y sino será en la ventana de junio", declaró Narciso Algamis en el programa Estudio Fútbol de A Presión.