Rainer Torres arremetió contra Universitario por exigirle pagar su deuda: "¡Váyanse al car...!"

El mundo Universitario de Deportes explotó en las últimas horas con el potente mensaje que dejó un referente histórico del club, Rainer Torres, quien no dudó en criticar al club de Ate con respecto a una de las decisiones que tomó el club: de darle un ultimátum a sus socios para que paguen su deuda y, de no hacerlo, se les quitará del padrón.

El exvolante crema utilizó sus redes sociales para arremeter contra la institución crema por notificarle que debe abonar 8 mil soles cuando a él le adeudan más de 100 mil dólares en cuestión de planillas no pagadas durante su etapa como futbolista, además de no permitirle descontar ese dinero que debe de su suelo impago.

"Me hice socio en el 2008, apenas regresé a la 'U'. Llego el año 2011 donde me debían un mes tras otro. A fin de año y con nuevo contrato a la vista la U me debía más de 100 mil dólares. Le dije a (Julio) Pacheco que mi pago de socio que era de 500 soles me lo reduzcan de mi deuda, a lo cual me dio el sí. Claro que nunca lo hizo así como otras cosas. Llegó el 2014 y con mi nuevo contrato por renovar después de salir campeón le pedí al AT reducir mi deuda de lo que me debían a lo cual me dijeron que si nuevamente sin hacerlo. Ahora me informan que debo 8 mil soles y les digo que me lo reduzcan de los más de 100 mil dólares que me deben y me dicen que no se puede", escribió.

Rainer Torres realizó un enérgico pronunciamiento tras conocer que Universitario le pidió pagar su deuda de socio. Foto: X - Rainer Torres

Rainer Torres tildó de ridículos y malagradecidos a Universitario

En esa misma línea, el 'Motorcito' alzó su voz de protesta porque le están dando 30 días para pagar sus cuotas vencidas de socio, pero que la cantidad que le deben debitar se lo quieren dar en seis años, razón por la cual decidió dejar de ser socio. Por otro lado, tildó a la 'U' de ridículos y malagradecidos, pues además ayudó a reducir la deuda de la institución con su proyecto Embajadur.

"Yo le debo 8 mil soles a la 'U' y ellos me deben más de 100 mil dólares. Me dan un mes para pagar, pero lo mío me quieren pagar en 6 años. Ridículos. Hice un proyecto que le ahorro 5 millones de soles, malagradecidos. Tal vez estoy mal o tal vez estoy bien, pero sinceramente no me importa. Estoy molesto, sí claro, pero más estoy indignado. No se trata del dinero, sino del trato. Dejaré ser socio de la 'U', pero no dejaré ser hincha. ¡Ahora sí, váyanse al carajo!", sentenció.

Universitario contestó a Rainer Torres

Universitario, a través de su abogado Adrián Gilabert, le respondió a Rainer Torres tras su firme mensaje, donde le dice que no pueden hacer lo que pide ya que el contexto legal y contable no lo permite. Aparte, le recordó que en 2022 pudo pedir un fraccionamiento y ese era el tiempo en el que pudieron ayudarlo.

"En el 2022 hicimos una campaña de fraccionamiento que duró 2 años (ese fue el momento). Hoy el contexto legal contable no lo permite. Mezclar deuda concursal con pasivo corriente es complicado. No es capricho, nos gustaría ayudar más, pero no se puede", escribió en sus redes sociales.