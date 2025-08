Rainer Torres encendió la polémica con duro comentario sobre Universitario: "La 'U' no..."

La elección de Franco Velazco como nuevo administrador provisional de Universitario de Deportes por la SUNAT ha generado muchas reacciones en todo el universo crema. Además de los que postularon al cargo, Rainer Torres sorprendió con un comentario que generó mucha polémica con la hinchada crema.

A través de sus cuentas oficiales, el 'Motorcito' se pronunció este sábado al conocer la noticia con un extenso mensaje, en el que manifestó que vio mucha desunión en la 'U' durante el proceso de encontrar al flamante mandamás del club y que a partir de ahora eso debe cambiar porque aún tendrán que depender del ente estatal en las siguientes tres décadas.

"Se necesitará mucha unión sobre todo porque esta vez se demostraron dos cosas en el mundo crema: Que la 'U' no está unida y que estamos expuestos ya que dependemos demasiado de la SUNAT por los próximos 30 años", mencionó la cabeza del proyecto Embajadur Crema.

Rainer Torres sorprendió al decir que Universitario no estaba unido tras la elección del nuevo administrador crema. Foto: X - Rainer Torres

Estas declaraciones del exvolante causaron la sorpresa de los aficionados, quienes no dudaron en contestarle y mencionarle que todos estuvieron unidos por un solo fin, que continúe el buen trabajo de la administración actual. "¿La 'U' no está unida? La gran masa aficionada estuvo y está alineada por la continuidad", "La 'U' estuvo muy unida por el continuismo y no por los improvisados o cajas cremas" y "La 'U' está más que unida, 'Motorcito', por el bien del club" fueron algunos comentarios que se vieron en X.

Rainer Torres felicitó a Franco Velazco por ser elegido administrador de Universitario

Asimismo, Rainer Torres comenzó felicitando a Velazco Imparato y a todo su grupo de trabajo por haber sido elegidos para tomar las riendas de Universitario, asegurando que para él era una de las dos posibilidades que tenía (junto a Miguel Ángel Torres) con el objetivo de seguir el camino en el que está la institución.

"Como siempre decía, solo habían dos candidatos para mi, por suerte ganó uno de los dos. Ahora quiero desearle la mejor de la suerte a Franco (Velazco) y a todo su grupo donde tengo buenos amigos como Adrián (Gilabert) y García Pye entre otros", se lee en la publicación.

Rainer Torres celebró la elección de Franco Velazco como administrador de Universitario. Foto: Universitario de Deportes