Los dos fichajes que hizo Universitario en el último mercado de pases de la Liga 1

La Liga 1 continúa con el Torneo Clausura en el que los diversos clubes luchan por lograr los objetivos como Universitario de Deportes, vigente bicampeón nacional. Por ello, se enfocó en el mercado de pases con nombres de importantes futbolistas que se sumaron al plantel de Jorge Fossati.

PUEDES VER: Universitario anunció los sorpresivos precios de las entradas para el clásico ante Alianza Lima

Las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron a darse nuevamente en esta segunda parte de temporada en los diferentes equipos del balompié nacional. En la ‘U’, se buscaron los puestos en la defensa y el medio campo, por lo que no dudaron en contar con los servicios de experimentados elementos de la selección peruana.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Universitario en el último mercado de pases?

El zaguero Anderson Santamaría terminó firmando por Universitario de Deportes buscando su continuidad en la Liga 1 donde aspira a lograr las metas trazadas por la institución merengue, tanto en el campeonato local como la Copa Libertadores. Su presencia ha potenciado a zaga, la cual es integrada por Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto.

Anderson Santamaría tuvo un paso importante en el fútbol extranjero | Foto: Universitario

Asimismo, Jesús Castillo, ex Sporting Cristal se sumó al equipo crema para el inicio del Torneo Clausura, donde también va dejando buenas impresiones con su presencia en el campo. Al igual que el resto de sus compañeros, lucha por ganarse un espacio en el once titular de Jorge Fossati.

Jesús Castillo volvió a la Liga 1 en medio de gran expectativa | Foto: Universitario

De esta manera, ambos futbolistas fueron los únicos fichajes que realizó Universitario en este último mercado de pases, a diferencia de los demás históricos rivales como Alianza Lima y Sporting Cristal que sumaron a un buen número de jugadores.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

Luego de empatar con Sport Huancayo en la altura, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano,válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.