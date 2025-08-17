Universitario anunció los precios de las entradas para el clásico ante Alianza Lima

En los próximos días viviremos uno de los partidos más emocionantes del fútbol peruano, el clásico. Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima, en un duelo clave por la disputa por el título del Torneo Clausura.

Por ser locales, el clásico solo contará con la presencia de hinchas de Universitario. Mediante sus redes sociales, el cuadro crema anunció el precio de las entradas para el partido ante Alianza Lima.

Entradas Universitario vs. Alianza Lima: Precio

Norte: S/50.00

Sur: S/50.00

Oriente: S/ 130.00

Occidente Lateral: S/ 150.00

Occidente central: S/ 200.00

Palco Monumental: S/ 380.00

Butaca Negra: S/ 450.00

Experiencia crema: S/ 850.00

Entrada para el clásico Universitario vs Alianza Lima

¿Cómo comprar entradas para el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

Las entradas para el clásico Universitario vs Alianza Lima están a la venta por ticketmaster.pe. Según el cronograma que compartió el cuadro crema, el domingo 17 de agosto pueden adquirir los socios y socios adherentes que estén al día en sus pagos.

Cronograma de venta de las entradas

A partir del lunes 18 de agosto, desde las 6:00 p.m., la hincha crema en general podrán adquirir sus entradas para este emocionante partido.

Universitario vs Alianza Lima: cuándo y a qué hora es el clásico

El clásico entre Alianza Lima y Universitario se realizará el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental. El compromiso iniciará a las 5:30 p.m. (horario peruano) y será transmitido por GOLPERU.