- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
Universitario anunció los precios de las entradas para el clásico ante Alianza Lima
Universitario anunció el precio de las entradas para el clásico ante Alianza Lima, compromiso que se realizará en el Estadio Monumental.
En los próximos días viviremos uno de los partidos más emocionantes del fútbol peruano, el clásico. Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima, en un duelo clave por la disputa por el título del Torneo Clausura.
PUEDES VER: Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: resultados y clasificación de la fecha 6
Por ser locales, el clásico solo contará con la presencia de hinchas de Universitario. Mediante sus redes sociales, el cuadro crema anunció el precio de las entradas para el partido ante Alianza Lima.
Entradas Universitario vs. Alianza Lima: Precio
- Norte: S/50.00
- Sur: S/50.00
- Oriente: S/ 130.00
- Occidente Lateral: S/ 150.00
- Occidente central: S/ 200.00
- Palco Monumental: S/ 380.00
- Butaca Negra: S/ 450.00
- Experiencia crema: S/ 850.00
¿Cómo comprar entradas para el clásico Universitario vs. Alianza Lima?
Las entradas para el clásico Universitario vs Alianza Lima están a la venta por ticketmaster.pe. Según el cronograma que compartió el cuadro crema, el domingo 17 de agosto pueden adquirir los socios y socios adherentes que estén al día en sus pagos.Cronograma de venta de las entradas
A partir del lunes 18 de agosto, desde las 6:00 p.m., la hincha crema en general podrán adquirir sus entradas para este emocionante partido.
Universitario vs Alianza Lima: cuándo y a qué hora es el clásico
El clásico entre Alianza Lima y Universitario se realizará el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental. El compromiso iniciará a las 5:30 p.m. (horario peruano) y será transmitido por GOLPERU.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90