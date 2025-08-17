0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Universitario anunció los precios de las entradas para el clásico ante Alianza Lima

Universitario anunció el precio de las entradas para el clásico ante Alianza Lima, compromiso que se realizará en el Estadio Monumental.

Jesús Yupanqui
Precio de las entradas para el clásico Universitario vs Alianza Lima
Precio de las entradas para el clásico Universitario vs Alianza Lima | Liga 1
COMPARTIR

En los próximos días viviremos uno de los partidos más emocionantes del fútbol peruano, el clásico. Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima, en un duelo clave por la disputa por el título del Torneo Clausura.

Así va la tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura

PUEDES VER: Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: resultados y clasificación de la fecha 6

Por ser locales, el clásico solo contará con la presencia de hinchas de Universitario. Mediante sus redes sociales, el cuadro crema anunció el precio de las entradas para el partido ante Alianza Lima.

Entradas Universitario vs. Alianza Lima: Precio

  • Norte: S/50.00
  • Sur: S/50.00
  • Oriente: S/ 130.00
  • Occidente Lateral: S/ 150.00
  • Occidente central: S/ 200.00
  • Palco Monumental: S/ 380.00
  • Butaca Negra: S/ 450.00
  • Experiencia crema: S/ 850.00

Entrada para el clásico Universitario vs Alianza Lima

¿Cómo comprar entradas para el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

Las entradas para el clásico Universitario vs Alianza Lima están a la venta por ticketmaster.pe. Según el cronograma que compartió el cuadro crema, el domingo 17 de agosto pueden adquirir los socios y socios adherentes que estén al día en sus pagos.

Cronograma de venta de las entradas

A partir del lunes 18 de agosto, desde las 6:00 p.m., la hincha crema en general podrán adquirir sus entradas para este emocionante partido.

Universitario vs Alianza Lima: cuándo y a qué hora es el clásico

El clásico entre Alianza Lima y Universitario se realizará el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental. El compromiso iniciará a las 5:30 p.m. (horario peruano) y será transmitido por GOLPERU.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: resultados y clasificación de la fecha 6

  2. Universitario empató 2-2 con duro rival y se ubica a cinco puntos del líder en torneo peruano

  3. Jugó en Independiente y firmaría por Alianza Lima para sorpresa de la afición: "Conversaciones..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano