El premio consuelo por el que luchará Universitario si queda eliminado de la Libertadores

Tras haber caido goleado 4-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes se encuentra prácticamente eliminado de la competición internacional y deberá conformarse con un torneo consuelo para el resto de la temporada, lo que causó profunda tristeza en los hinchas merengues y una mayor responsabilidad para el plantel de Jorge Fossati.

Salvo un milagro de la 'U' en Sao Paulo, los cremas quedarán totalmente fuera de todo certamen Conmebol en la presente campaña, por lo que únicamente deberán concentrarse en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cuadro de Ate tendrá la misión de darle una alegría a su hinchada en el ámbito nacional debido a que sus aficionados quedaron destrozados por la dura eliminación a nivel continental.

Por ello, el premio consuelo de Universitario será luchar por el tricampeonato nacional de la mano de Jorge Fossati, quien viene siendo duramente criticado por los hinchas debido a sus decisiones dentro del campo. Recordemos que muchos consideran que el entrenador uruguayo se equivocó con la alineación que mandó en el Estadio Monumental ante Palmeiras.

La 'U' quiere salir tricampeón de la Liga 1.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1?

De momento, el elenco merengue marcha en la segunda casilla del Torneo Clausura con 13 unidades al igual que Sporting Cristal, pero detrás de los celestes por diferencia de gol. La 'U' chocará este domingo 17 de agosto con Sport Huancayo en la ciudad 'Incontrastable' desde las 12.00 horas de la tarde.

Asimismo, es importante que Universitario prácticamente tiene asegurado un puesto en instancias finales de la Liga 1 debido a que salió campeón del Torneo Apertura y, salvo no quede entre los ocho primeros de la tabla acumulada, jugará los playoffs por el título nacional. Claro, si es que no se lleva el Clausura y se hace con el trofeo de forma inmediata.