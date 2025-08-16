Prensa brasileña dio rotunda opinión sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Un jugador..."

Erick Noriega podría estar viviendo sus últimos momentos como jugador de Alianza Lima. El polifuncional jugador despertó el interés de Gremio de Brasil y estaría solo unos detalles de poder cerrar su fichaje. Luego de conocerse esta noticia, los medios brasileños no tardaron en reaccionar al respecto y opinaron firmemente sobre el futbolista.

Prensa de Brasil opinó sobre Erick Noriega

Uno de los primeros medios en reaccionar ante este posible fichaje fue 'Portal do Gremista', que hizo eco del interés del cuadro brasileño por los servicios del ‘Samurai’ y le dedicó una publicación especial analizando al jugador.

En ese sentido, señalaron que, de concretarse la operación, la llegada de Erick Noriega representaría una gran noticia para los intereses de Gremio, ya que reforzaría el mediocampo, una zona que ha mostrado falencias. Asimismo, destacaron que se trata de un jugador con proyección por lo que sería bien visto por el DT Mano Menezes.

"Erick Noriega se perfila como una solución inmediata para el mediocampo. La búsqueda de un mediocampista defensivo se ha intensificado en los últimos días, principalmente debido a la demanda del entrenador Mano Menezes de nuevas alternativas. El técnico cree que la llegada de un jugador joven con características defensivas podría equilibrar la plantilla", mencionaron en su nota.

Prensa brasileña elogió la posible llegada de Erick Noriega a Gremio.

Por su parte, el medio 'Portal do Goleada' también reaccionó ante esta noticia y sorprendieron al elogiar la figura de Erick Noriega. El mencionado portal indicó que se trata de uno de los jugadores más valiosos de la plantilla de Alianza Lima. Además, destacaron sus características de juego.

"Noriega es considerado un jugador importante en la plantilla actual de Alianza Lima. Con una estatura de 1,88 m, este mediocampista defensivo es conocido por su intenso marcaje, su calidad en los pases y su excelente juego aéreo", señalaron en la noticia.

Portal brasileño destacó las virtudes de Erick Noriega.

Gremio presentó una millonaria oferta por Erick Noriega

El portal brasileño 'Soccer News Gremio' informó que Gremio habría presentado una oferta de 3,5 millones de euros para poder cerrar el fichaje de Erick Noriega. Además, revelaron que Alianza Lima se quedaría con un porcentaje del pase del jugador, por lo que en caso se de una futura venta sumarían más dinero en sus arcas.

"Gremio presentó una propuesta de 3,5 millones de euros (alrededor de R$ 22 millones) por el 80% de los derechos del mediocampista Erick Noriega, japonés naturalizado peruano, jugador destacado de Alianza Lima", publicaron en su cuenta de 'X'.