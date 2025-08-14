- Hoy:
Alianza Lima rompe el mercado y ficha a joya colombiana de 18 años: "Blanquiazul"
En busca de pelear el título de temporada, Alianza Lima da el batacazo en el mercado de pases y confirma llegada de figura colombiana para este 2025.
Alianza Lima viene de lograr un buen resultado internacional ante U Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. El cuadro blanquiazul tiene en claro todos los objetivos de la temporada, por lo que tampoco descuida sus otros categorías y/o disciplinas deportivas. Este es el caso del equipo de vóley, que han dado el batacazo con una joya colombiana que quiere ser la máxima figura de su país.
Se trata de Doris Sofía Manco González, armadora de 18 años que proviene de la Selección Antioquia de Voleibol de Colombia. Su rendimiento ha ido destacando desde muy temprana edad, por lo que ha sido una de las jóvenes promesas que ha ido observando la directiva de vóley en Alianza Lima.
A través de redes sociales, la escuadra 'íntima' anunció por todo lo alto la incorporación de Doris para lo que viene en adelante en el elenco blanquiazul. Uno de los certámenes próximos es el Mundial de Clubes, por lo que esperan explotar el potencial de la deportista con miras a levantar trofeos para orgullo de los aficionados.
"Desde Colombia. Bienvenida a las bicampeonas, Doris. ¡Nueva armadora blanquiazul!", se lee en las redes sociales del club de Alianza Lima Vóley.Doris González fue anunciada como refuerzo para Alianza Lima Vóley.
Alianza Lima fichó a Doris González: armadora se pronunció en redes
Mediante su cuenta oficial de Instagram, Doris González compartió la publicación de Alianza Lima Vóley en el que la confirman como su flamante refuerzo. La deportista de 18 años se mostró muy contenta para sus miles de seguidores y expresó brevemente su emoción con este mensaje: "Ya es oficial", indicó la colombiana añadiendo un corazón azul.Mensaje de Doris González tras ser anunciada en Alianza Lima Vóley.
