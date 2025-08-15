Alianza Lima vs. ADT EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver partido

Alianza Lima se enfrenta a ADT este sábado 16 de agosto, a partir de las 20.00 hora local, en cotejo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este prometedor partido se juega en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules llegan motivados tras ganarle a Universidad Católica por Copa Sudamericana y se espera que para este partido reserve algunos nombres pensando pensando en el cotejo de mitad de semana en Quito.

Paolo Guerrero sufrió un desgarro y estará entre dos a cuatro semanas de baja. Además, Piero Cari está en la etapa final de recuperación y Carlos Zambrano sería reservado para el encuentro en la capital ecuatoriana.

Alianza Lima viene de ganar a la U. Católica por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

¿Cómo llega ADT?

Por su parte, el cuadro tarmeño ha empezado de forma irregular el Clausura al sumar dos victorias y dos empates. Su último encuentro fue un triunfo por 1-0 ante Sport Huancayo en el clásico del centro del país.

Cabe señalar que el 'Vendaval celeste' solo ha perdido uno de los tres partidos que disputó ante Alianza Lima en Matute desde su regreso al fútbol profesional en 2022. ¿Mantendrá su buena racha?

ADT apunta a dar el golpe en Matute. Foto: ADT Oficial.

Alianza Lima vs. ADT: horario

Repasa los horarios para ver el partido entre Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00

Chile, Venezuela y Bolivia: 21:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00

México: 19:00

Estados Unidos: 21:00 (Miami y Nueva York) y 18:00 (Los Ángeles)

Alianza Lima vs. ADT: dónde ver

El cotejo entre Alianza Lima y ADT será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, ONLINE puedes verlo por L1 Play, DGO, Fanatiz y Zapping.

Alianza Lima vs. ADT: cómo ver el partido por Hazte Íntimo

Alianza Lima ha lanzado un paquete especial de Hazte Íntimo que incluye L1 MAX. La membresía cuesta 399.90 soles anuales, que además del acceso a la plataforma, también tienes beneficios como descuentos en tiendas Nike y otros establecimientos o prioridad en venta de entradas. Se puede pagar en cuotas con diferentes tarjetas de crédito y sin intereses.

Alianza Lima anunció su combo Íntimo L1 MAX.

Alianza Lima vs. ADT: pronóstico y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a ADT, de acuerdo a lo indicado por las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas.

Casas Alianza Lima Empate ADT Te Apuesto 1.46 4.27 7.54 Inkabet 1.44 4.30 6.60 Betano 1.50 4.55 7.40 Meridianbet 1.41 4.37 6.76 Apuesta Total 1.47 4.33 7.00

Alianza Lima vs. ADT: entradas

A través de la plataforma Joinnus, Alianza Lima puso a la venta un combo que incluye el partido ante ADT y el cotejo frente Biavo, por la Liga Femenina. De momento no se venden boletos individuales para el cotejo contra los tarmeños. Estos son los precios:

Sur: S/ 32.90 (agotado)

Norte: S/ 32.90

Oriente: S/ 64.90

Oriente (Conadis): S/ 34.90

Occidente Lateral: S/ 149.90

Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 69.90 (agotado)

Occidente Central: S/ 189.90

Palco Apuesta Total: S/ 229.90

Alianza Lima vs. ADT: últimos enfrentamientos