Erick Noriega dejará Alianza Lima y será jugador de Gremio: ¿Por cuánto tiempo firmará contrato?

Alianza Lima sufrió un duro golpe en su esquema futbolístico, luego de confirmarse que Erick Noriega, uno de los jugadores más destacado de su plantilla, no continuará en el plantel. El defensa había despertado el interés de Gremio y, tras analizar la propuesta, definió su fichaje por el cuadro del Brasileirao.

Según la información que compartió el periodista deportivo Gerson Cuba, el 'Samurai' vive sus últimos momentos como jugador blanquiazul. Esto ya que habría tomado la firme decisión de aceptar la propuesta de Gremio, poniendo fin a su etapa en cuadro 'íntimo' luego de un año.

Además, el comunicador reveló que el polifuncional futbolista dejará suelo peruano esta semana y pondrá rumbo a Brasil para poder estampar su rúbrica con el cuadro 'Tricolor'. El contrato sería por un periodo de 4 años.

"Erick Noriega jugará en Gremio. Decisión del jugador tomada. Acuerdo de todas las partes, su contrato sería de 4 años y partirá esta semana. Una venta más de Alianza Lima al exterior. El mercado no está cerrado aún", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Erick Noriega definió su salida de Alianza Lima y firmará por Gremio.

¿Cuánto pagará Gremio por el fichaje de Erick Noriega?

Aunque por el momento se conoce una cifra oficial, el portal brasileño 'Soccer News Gremio', especializado en información del club, reveló que el ‘Tricolor’ presentó una oferta millonaria para hacerse con los servicios de Erick Noriega.

De acuerdo con dicho medio, Gremio ofreció 3,5 millones de euros para concretar la operación, monto que no sorprende considerando la gran proyección del futbolista peruano. Además, se conoció que Alianza Lima conservará el 20 % del pase del jugador, con miras a una futura venta que pueda generar ingresos adicionales para la institución.

Estadísticas de Erick Noriega con Alianza Lima

Desde su llega a Alianza Lima a mediados del 2024, Erick Noriega se logró consolidar como uno de los jugadores más importantes del plantel. Empezando a destacar desde la defensa, hasta la llegada de Néstor Gorosito, quien lo acomodó como pivote en el mediocampo y no decepcionó.

Durante su estadía en tienda victoriana, el 'Samurai' ha conseguido disputar 66 partidos con la camiseta de Alianza, donde consiguió anotar en 3 oportunidades y brindar una asistencia. Sin embargo, en especial se destaca su gran aporte defensivo al equipo.