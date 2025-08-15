Erick Noriega podría dejar Alianza Lima para jugar en histórico equipo brasileño

Una de las importantes figuras de Alianza Lima es Erick Noriega. El 'Samurái' se ganó la confianza de Néstor Gorosito y es pieza clave en el funcionamiento del equipo. Actualmente, cumple funciones en la volante, pero es polifuncional y puede asumir la labor de central. Por ello, despertó el interés de destacados clubes internacionales.

'Tigrillo' Navarro indicó que Erick Noriega recibió una propuesta de Gremio y según dio entender el periodista, el jugador de 23 años estaría disputando su último partido con la camiseta de Alianza Lima ante ADT.

Erick Noriega es una de las figuras de Alianza Lima

Como se sabe, Alianza Lima tiene una apretada agenda. Tras el duelo ante ADT, el miércoles 20 de agosto se medirán contra la U Católica por la vuelta de la Copa Sudamericana, luego visitarán a Universitario en el Estadio Monumental.

¿Cuánto vale Erick Noriega?

El valor actual de Erick Noriega en el mercado de pases, según Transfermarkt, es de 1,40 millones de euros. El 'Samurái' es uno de los jugadores más valiosos de la Liga 1.

Noriega tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028. El club lo considera un importante talento. Además, el jugador siempre mostró su amor por el conjunto blanquiazul.

¿Pedro Aquino será el reemplazo de Erick Noriega en Alianza Lima?

En las redes sociales, hinchas de Alianza Lima indicaron que si venden a Erick Noriega, el club debería ir por Pedro Aquino, jugador peruano que no tiene continuidad en Santos Laguna.

Sin embargo, todo son rumores. Hasta la fecha no hay contacto entre Alianza Lima y Pedro Aquino. El volante estaría esperando recibir una propuesta de Sporting Cristal para volver a la Liga 1.