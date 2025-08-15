Alineaciones Alianza Lima vs. ADT: el sorpresivo once de Gorosito en busca del triunfo en Matute

La fecha 6 del Torneo Clausura 2025 tiene como principal atractivo el partido entre Alianza Lima vs. ADT, que se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva que promete tener un lleno total. Blanquiazules y tarmeños van en busca de los tres puntos. Por ello, conoce las posibles formaciones que mandarían a la cancha ambos equipos.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Piero Cari, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Alan Cantero, Matías Succar.

Alianza Lima pondría un once con muchas variantes para enfrentar a ADT. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima (5° con 8 puntos) está atravesando su mejor presente en lo que va de la temporada. Los dirigidos por Néstor Gorosito llegan con la moral a tope tras vencer 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero tras ello no tendrá mucho descanso pues ahora tendrá que recibir a un rival muy complicado que ya le supo sacar puntos en Matute el año pasado.

Por la cercanía con su duelo por la competición continental, el estratega argentino guardaría a la gran mayoría de sus titulares indiscutibles y jugaría con un equipo inédito. Josué Estrada estaría como lateral derecho en vez de Guillermo Enrique y Gianfranco Chávez se perfila para reemplazar a Carlos Zambrano en la zaga central.

El mediocampo sería completamente nuevo. Jesús Castillo iría como volante defensivo y sería acompañado por un recuperado Piero Cari y Pablo Ceppelini, mientras que Alan Cantero se ganaría la oportunidad de arrancar tras su actuación consagratoria en la Sudamericana como extremo y acompañaría en el ataque a Gaspar Gentile y Matías Succar.

Posible alineación de ADT

Carlos Grados; Gu Rum Choi. Jhair Soto, Gustavo Dulanto; D'Alessandro Montenegro, John Narvaez, Ademar Robles, Victor Cedrón, Joao Rojas; Mauro Da Luz, Adrián Fernández.

ADT irá a Matute con el objetivo de robarle un punto a Alianza Lima en Matute. Foto: ADT

ADT (8° con 6 puntos) no ha arrancado de gran forma el Clausura y en cuatro partidos solo ha podido ganar dos, ambas veces en su cancha. Por esa razón, además de que está cerca de los puestos de torneo internacional en la tabla acumulada, el conjunto tarmeño está en la obligación de conseguir un resultado positivo en feudo victoriano.

Las únicas bajas que tendrá el conjunto comandado por el DT argentino Horacio Melgarejo son dos, Carlos Cabello y Cristian Ruggeri, quienes fueron expulsados en la jornada pasada. Sin embargo, podrán contar de vuelta con el defensor Fernando Bersano, el volante Gerson Barreto y el delantero Mauro Da Luz, este último con muchas posibiidades de iniciar las acciones en el ataque junto con Adrián Fernández.