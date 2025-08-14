Jugó en Godoy Cruz y podría firmar con Alianza Lima para alegría de los hinchas: "Está contento"

Alianza Lima está a un paso de escribir su nombre entre los 8 mejores equipos de la Copa Sudamericana. Los blanquiazules ganaron 2-0 a la U Católica de Ecuador en Matute y solo necesitan un empate o perder por la mínima para acceder a los cuartos del torneo continental.

La gran figura de la noche fue Alan Cantero. El atacante argentino ingresó en el segundo tiempo y anotó los dos goles que le dieron el triunfo de Alianza Lima. Con la 'resaca' del duelo, en Hablemos de MAX hablaron sobre el jugador de 27 años.

Gustavo Peralta preguntó a Ana Lucía Rodríguez sobre el tiempo del acuerdo laboral que tiene Cantero con Alianza Lima. La periodista explicó que el jugador tiene contrato con los blanquiazules hasta finales del 2025 y que está feliz en el club.

"Yo me imagino que van a querer que renueve", expresó Rodríguez, por lo que Gustavo Peralta agregó: "Yo creo que ya están hablando". Luego, la comunicadora recordó las lesiones que sufrió en este 2025 el exGodoy Cruz y sus compañeros están felices por su recuperación.

"Es buen jugador. Tuvo dos lesiones fuertes, le dan minutos, se lesiona en el clásico, cuando era la figura del partido y en Alianza. Se lesiona, vuelve después de mucho, pero se vuelve a sentir. Ahora ha vuelto y la verdad que a mí me da gusto porque se lo merece, es un jugador que lucha siempre", señaló.

Por último, 'Analu' indicó que en Alianza Lima deben estar evaluando la manera de que Cantero pueda seguir en la institución para la temporada 2026.

"Sé que está contento en Alianza, a Pipo de gusta mucho como futbolista. Yo creo que en Alianza Lima deben estar evaluando la manera de que pueda seguir el próximo año (en el 2026)", explicó.

¿Qué dijo Alan Cantero tras el partido ante la U Católica?

Alan Cantero se mostró emocionado por su buen presente en Alianza Lima y sus goles ante la U Católica de Ecuador. Resaltó el gran trabajo que realizaron sus compañeros para lograr el triunfo que les permite llegar a la vuelta con una ventaja.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero el equipo entró muy concentrado. Yo creo que si hoy nos íbamos con un empate iba a ser poco y gracias a Dios pudimos llevarnos una ventaja", expresó el jugador.