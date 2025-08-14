- Hoy:
Así fue la furiosa narración ecuatoriana tras goles de Alianza a U Católica: "¡Qué horror, no...!"
Alianza Lima venció a U Católica con doblete de Alan Cantero. La narración ecuatoriana no se hizo esperar y explotó en vivo tras caer con los blanquiazules.
Alianza Lima es noticia internacional tras su victoria de 2-0 ante U Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, desde Ecuador la información no es del todo grato, y así lo hicieron ver los narradores de dicho país al explotar de furia en cada uno de los goles de los blanquiazules en Matute.
PUEDES VER: Gorosito paralizó conferencia con inesperado calificativo a jugador de Alianza Lima: "Va a ser…"
Mediante el canal de Youtube "Un hincha más", se pudo conocer las diversas narraciones de los ecuatorianos tras el doblete de Alan Cantero. En la primera anotación, manifestaron que llegó en un momento en el que U Católica se encontraba mejor que los 'íntimos'. Sin embargo, no lograron marcar en ese ataque blanquiazul para sostener el arco en cero.
"Gol de los íntimos de La Victoria. Tan bonito que estaba la cosa… Doble cabezazo en el área dicen que es gol. El 'Pirata' la bajó y Cantero la colocó al poste más lejano. Cuando parecía que la Católica estaba por retomar la ofensiva…", se escucha en la narración ecuatoriana.
Otro tono de voz en la narración se dio tras el 2-0 de Alianza Lima, en el que el periodista ecuatoriano apuntó contra Cangá por un mal despeje que habilitó a Alan Cantero. No se guardó nada durante la transmisión en vivo y dijo de todo contra el futbolista por fallar en un momento clave del partido.
"Cangá, la peina horrible para un rival. Qué horror de Cangá. Gol de Alianza Lima… pase gol de Cangá. ¡Qué horror, no puede ser! Cangá no puede ser titular en Universidad Católica. Le regala el segundo gol para Alianza Lima. Horrible Cangá. ¿Qué hace? Pónganle la '10', pero del equipo rival", expresaron en vivo.
¿Cuándo es el partido de vuelta entre U Católica de Ecuador vs Alianza Lima?
El próximo partido de U Católica de Ecuador ante Alianza Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se afrontará el miércoles 20 de agosto a partir de las 19:30 horas locales.
