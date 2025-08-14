0
EN DIRECTO
Previa del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

Así fue la furiosa narración ecuatoriana tras goles de Alianza a U Católica: "¡Qué horror, no...!"

Alianza Lima venció a U Católica con doblete de Alan Cantero. La narración ecuatoriana no se hizo esperar y explotó en vivo tras caer con los blanquiazules.

Diego Medina
Narración ecuatoriana explotó en vivo tras victoria de Alianza Lima sobre U Católica.
Narración ecuatoriana explotó en vivo tras victoria de Alianza Lima sobre U Católica. | Foto: X Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima es noticia internacional tras su victoria de 2-0 ante U Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, desde Ecuador la información no es del todo grato, y así lo hicieron ver los narradores de dicho país al explotar de furia en cada uno de los goles de los blanquiazules en Matute.

Néstor Gorosito se refirió a futbolista de Alianza Lima tras victoria por Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Gorosito paralizó conferencia con inesperado calificativo a jugador de Alianza Lima: "Va a ser…"

Mediante el canal de Youtube "Un hincha más", se pudo conocer las diversas narraciones de los ecuatorianos tras el doblete de Alan Cantero. En la primera anotación, manifestaron que llegó en un momento en el que U Católica se encontraba mejor que los 'íntimos'. Sin embargo, no lograron marcar en ese ataque blanquiazul para sostener el arco en cero.

"Gol de los íntimos de La Victoria. Tan bonito que estaba la cosa… Doble cabezazo en el área dicen que es gol. El 'Pirata' la bajó y Cantero la colocó al poste más lejano. Cuando parecía que la Católica estaba por retomar la ofensiva…", se escucha en la narración ecuatoriana.

Otro tono de voz en la narración se dio tras el 2-0 de Alianza Lima, en el que el periodista ecuatoriano apuntó contra Cangá por un mal despeje que habilitó a Alan Cantero. No se guardó nada durante la transmisión en vivo y dijo de todo contra el futbolista por fallar en un momento clave del partido.

"Cangá, la peina horrible para un rival. Qué horror de Cangá. Gol de Alianza Lima… pase gol de Cangá. ¡Qué horror, no puede ser! Cangá no puede ser titular en Universidad Católica. Le regala el segundo gol para Alianza Lima. Horrible Cangá. ¿Qué hace? Pónganle la '10', pero del equipo rival", expresaron en vivo.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre U Católica de Ecuador vs Alianza Lima?

El próximo partido de U Católica de Ecuador ante Alianza Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se afrontará el miércoles 20 de agosto a partir de las 19:30 horas locales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Jefferson Farfán apostó 10 mil soles a victoria de Alianza vs U. Católica y su cuenta bancaria 'reventó'

  2. Sporting Cristal tomó terminante medida con Cristian Benavente a poco de viajar a Juliaca

  3. Exfigura de Alianza Lima aseguró que U. Católica será el clasificado: "Lo va a pasar por encima"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano