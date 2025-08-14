Paolo Guerrero habló sobre su lesión y enciende las alarmas en Alianza Lima: "Ahora es..."

Alianza Lima confirmó su buen momento al vencer 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero la alegría no fue completa, ya que Paolo Guerrero tuvo que retirarse lesionado y entre lágrimas. Ahora el delantero generó una gran incertidumbre en la hinchada al revelar luego nuevos detalles sobre su estado físico.

El 'Depredador' había vuelto a las canchas tras 4 partidos por un esguince en el tobillo derecho y finalmente volvió al duelo ante la U Católica en Matute. Sin embargo, este regreso no fue el esperado ya que a los 34 minutos del primer tiempo cayó lesionado y tuvo que ser sustituido por Hernán Barcos.

Paolo Guerrero reveló detalles de su lesión

Luego de las prácticas de este jueves 14 de agosto, el delantero blanquiazul compareció ante los medios y fue consultado por su estado de salud. En respuesta, Paolo Guerrero sorprendió al admitir que regresó antes de tiempo a las canchas.

Sin embargo, lo más impactante fue que reveló que, tras su recaída, todo indicaría que sufre un desgarro. "Aceleré el proceso de recuperación, era el riesgo que me corría por jugar. Venía con una distensión, seguramente ahora es desgarro", manifestó el delantero.

Video: Canal N

Paolo Guerrero se retiró cojeando de Matute

Estas declaraciones de Guerrero explicarían la razón por la que se retiró sumamente afectado de Matute tras la victoria ante Universidad Católica. En las imágenes se logra ver al delantero con evidentes signos de cojera y molestias al caminar.

Paolo Guerrero se retiró cojeando de Matute.

Paolo Guerrero se perderá varias fechas con Alianza Lima

De esta forma, tras las palabras de Paolo Guerrero, todo haría indicar que estará varias semanas fuera de las canchas por esta dura lesión que padece. Aunque aún no se sabe con exactitud el diagnóstico, por lo pronto se puede suponer que el '9' de Alianza Lima no podrá ser considerado para el partido de vuelta en Ecuador y estaría en serio riesgo su presencia para el clásico ante Universitario.