Alianza Lima afrontará un partido crucial ante Universidad Católica de Ecuador este miércoles válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco victoriano tendrá la oportunidad de tomar ventaja en el Estadio Alejandro Villanueva, donde contará con un gran marco de hinchas. A propósito de este choque, el DT del 'Camaratta' habló fuerte y claro.

DT de Universidad Católica se pronunció previo al partido ante Alianza Lima

Tras su arribo a nuestra capital, el estratega Diego Martínez señaló que junto a su comando técnico han venido analizando a detalle todas las fortalezas del cuadro de Néstor Gorosito. De esta manera, calificó a los íntimos como un "equipo fuerte y poderoso", más aún en su recinto deportivo. Sumado a eso, dejó en claro que, el compromiso se perfila para ser muy reñido.

"Será un partido muy difícil, hemos estudiado a Alianza. La verdad es que es un equipo muy fuerte y poderoso, mucho más en su cancha. Siento que será parejo; Alianza es un equipo grande, con mucha historia, y nosotros estamos haciendo nuestro camino en copas internacionales. Es un reto y un desafío muy grande para nosotros desde todo punto de vista", dijo el entrenador.

A su vez, el técnico de 38 años aseguró que además de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, Alianza Lima tiene buenos elementos en ofensiva, y en general todo el plantel goza de un gran nivel.

"No solo son Paolo Guerrero o Hernán Barcos, sino también lo que hacen sus extremos, (Kevin) Quevedo, Eryc Castillo, tienen un equipo muy competitivo, una plantilla muy competitiva, nosotros hemos trabajado para hacer un partido inteligente, y tratar de jugar con nuestra identidad y tratar de competir al máximo", agregó.

Finalmente, Diego Martínez opinó respecto al 'Pipo' Gorosito e indicó que es un DT de amplia experiencia. De otro lado, subrayó que jugarán este encuentro como una final adelantada.

"Un entrenador con mucho recorrido, lo está haciendo muy bien en este equipo. La fase de grupos quedó atrás, eso tenemos que entenderlo y saber que tenemos que competir con el cuchillo entre los dientes", sentenció el estratega ecuatoriano.