Gorosito paralizó conferencia con inesperado calificativo a jugador de Alianza Lima: "Va a ser..."
El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, sorprendió a los medios de prensa al calificar públicamente a futbolista blanquiazul tras victoria ante U Católica de Ecuador.
Alianza Lima logró una importante victoria de 2-0 sobre U Católica de Ecuador y pone un pie en la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco blanquiazul tuvo momento altos y bajos en el trámite de juego, por lo que Néstor Gorosito sorprendió en conferencia de prensa al referirse específicamente en un futbolista, ¿Qué pasó?
PUEDES VER: 'Joya' de Alianza Lima es pretendido por equipos de Liga 1 y tomó una importante decisión
Nos referimos a Alessandro Burlamaqui, el volante que llegó a tienda blanquiazul a mediados de esta temporada para competir en el Torneo Clausura y Copa Sudamericana. El volante fue titular en este choque internacional y cumplió con creces todas las indicaciones que le dio el 'Pipo'.
Dado este rendimiento durante 60 minutos en el campo de Matute, Néstor Gorosito tomó la palabra en conferencia de prensa para llenar de elogios a su dirigido. No solo valoró el buen juego que hizo ante U Católica de Ecuador, sino que se animó a decir que es una de las piezas claves para la selección peruana en los próximos años.
"Muy buena desde que ha llegado Burlamaqui. Ha jugado muy bien y va a ser un jugador de selección por 10-12-15 años seguramente. Juega a otro ritmo del medio nacional. La pasa, la recupera… nos tiene muy contento su rendimiento. Todo es mérito de Franco que fue quien lo recomendó"
Alessandro Burlamaqui fue ovacionado en Alianza Lima
El mediocampista que recientemente se incorporó a Alianza Lima fue uno de los jugadores que brilló durante los minutos que estuvo en cancha. Logró habilitar a sus compañeros y tuvo un buen rol en cuanto a recuperación de pelotas. Fue por ello, que la afición blanquiazul no dudó en aplaudirlo tras ser sustituido por Cantero.Alessandro Burlamaqui fue titular en Alianza Lima vs U Católica de Ecuador.
Noticia en desarrollo...
