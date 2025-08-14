Prensa ecuatoriana no se guardó nada y dejó firme comentario sobre Paolo Guerrero: "Este..."

Alianza Lima se quedó con la victoria en casa ante U Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En medio de toda la euforia por el triunfo blanquiazul, uno de los jugadores que generó preocupación fue Paolo Guerrero, que sobre los 35 minutos tuvo que ser sustituido por lesión.

Bajo ese contexto, la prensa ecuatoriana no se quedó atrás e informó con relación al '9' de Alianza Lima que era una de las armas de gol en estos 90 minutos. El 'Depredador' es muy conocido en dicho país, ya que logró títulos con camiseta de Liga de Quito en temporadas pasadas.

"Poco después llegó un golpe duro para los locales cuando el peruano Paolo Guerrero hizo una mueca de dolor por una molestia muscular sentida en una carrera y tuvo que abandonar el partido lesionado. En su lugar entró su compañero, el también veterano Hernán Barcos", informó "El Universo".

Por el lado de Diario Olé de Ecuador, manifestaron sobre la lesión de Paolo Guerrero en la primera parte de juego. No solo indicaron su sustitución por Hernán Barcos, sino que recordaron que era un exfutbolista de LDU.

"La mayor novedad en el Trencito Azul fue la ausencia de Rafa Romo por una lesión en el tobillo, su lugar en el rol titular lo tomó Johan Lara. Mientras que en el conjunto peruano arrancaron como titulares Eryc Castillo, Fernando Gaibor y el ex LDU, Paolo Guerrero. Este último salió lesionado a los 35 minutos del compromiso, en su lugar entró otro viejo conocido: Hernán Barcos", agregan.

Paolo Guerrero se fue sentido de Matute

Tras la victoria de Alianza Lima ante U Católica de Ecuador, la prensa local e internacional estuvo al tanto del estado de Paolo Guerrero. Justamente, al delantero se le vio rengueando en su salida de Matute al carro que lo iba a llevar a casa. El futbolista mostró molestias al caminar y espera ser examinado por los especialistas para conocer la gravedad de su dolor muscular.

