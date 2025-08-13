0
Alianza Lima vs U Católica EN VIVO, por Copa Sudamericana

¡Alerta blanquiazul! Paolo Guerrero sufrió una dura lesión y salió llorando del partido

Paolo Guerrero encendió las alarmas de Alianza Lima al sufrir una lesión en el primer tiempo ante U Católica de Ecuador que lo hizo dejar el campo entre lágrimas.

Mauricio Ubillus
Paolo Guerrero se lesionó durante el primer tiempo del Alianza Lima vs. U Católica. | ESPN
Alianza Lima sufrió una mala noticia en el primer tiempo del partido ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025. Cuando el reloj marcaba los 35 minutos, Paolo Guerrero sintió una lesión en el muslo posterior de la pierna que le impidió continuar las acciones. El 'Depredador' no pudo ocultar las lágrimas mientras salía de la cancha.

Información en desarrollo...

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

