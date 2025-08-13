Alianza Lima sufrió una mala noticia en el primer tiempo del partido ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025. Cuando el reloj marcaba los 35 minutos, Paolo Guerrero sintió una lesión en el muslo posterior de la pierna que le impidió continuar las acciones. El 'Depredador' no pudo ocultar las lágrimas mientras salía de la cancha.

Video: ESPN

Información en desarrollo...