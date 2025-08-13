- Hoy:
¡Alerta blanquiazul! Paolo Guerrero sufrió una dura lesión y salió llorando del partido
Paolo Guerrero encendió las alarmas de Alianza Lima al sufrir una lesión en el primer tiempo ante U Católica de Ecuador que lo hizo dejar el campo entre lágrimas.
Alianza Lima sufrió una mala noticia en el primer tiempo del partido ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025. Cuando el reloj marcaba los 35 minutos, Paolo Guerrero sintió una lesión en el muslo posterior de la pierna que le impidió continuar las acciones. El 'Depredador' no pudo ocultar las lágrimas mientras salía de la cancha.
Video: ESPN
Información en desarrollo...
