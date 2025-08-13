Tras triunfo ¿Qué resultados necesita Alianza para clasificar a cuartos de final de Sudamericana?

Alianza Lima hizo su tarea en un Matute a reventar y superó por 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que parte con una ventaja importante de cara a la vuelta en tierras norteñas. Conoce que resultado necesitan los blanquiazules para clasificar a los cuartos de final del certamen continental.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La diferencia de dos tantos que sacaron los dirigidos por Néstor Gorosito lo hacen llegar a Quito más tranquilos pues tienen un pie casi asegurado entre los ocho mejores equipos del continente. Sin embargo, esto lo tendrán que mantener en los próximos 90 minutos pues cualquier error que cometan les puede costar muy caro.

Con este resultado, al conjunto ‘Íntimo’ solo le bastará con un empate en la altura ecuatoriana contra la ‘Chatolei’ o, en el mejor de los casos, una victoria por cualquier marcador. De esta forma, los aliancistas escribirán su nombre en la siguiente instancia copera para alegría de su numerosa afición.

Sin embargo, hasta perdiendo por un tanto logrará la hazaña de continuar compitiendo a nivel continental. Una derrota por diferencia de dos pondría en riesgo su pase pues el clasificado a cuartos se definirá por tanda de penales, lo que es una ruleta rusa. Por otro lado, un traspié por tres ‘dianas’ o más confirmará su eliminación.

Alianza Lima venció a Universidad Católica en Matute

El elenco victoriano consiguió hacer una cosa que se le había complicado en sus últimas presentaciones como local, ser superior a su rival y ganar. Eso lo hizo gracias a una actuación fenomenal de Alan Cantero, quien ingresó a la cancha en el segundo tiempo y marcó un doblete que hizo estallar todo el recinto deportivo de La Victoria.

Video: ESPN

¿Cuándo se juega Alianza Lima vs. U Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana?

De acuerdo al calendario publicado por Conmebol, el duelo de vuelta entre Alianza Lima vs. U Católica se disputará el próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a partir de las 19:30 horas de Perú y Ecuador.

Alianza Lima jugará la vuelta ante Universidad Católica de Ecuador el próximo miércoles. Foto: AFP