U Católica vs Alianza Lima: Fecha, hora y canal del partido de vuelta por Copa Sudamericana
Alianza Lima definirá los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante la Universidad Católica en Quito. Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido.
Tras el partido en Matute, ahora Alianza Lima y Universidad Católica cerrarán la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, la próxima semana. Por ello, a continuación te contamos cuándo, a qué hora y en dónde podrás ver el emocionante partido entre ambos clubes por un pase a los cuartos de final del torneo de segundo orden en la Conmebol.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?
El partido entre peruanos y ecuatorianos se realizará exactamente una semana después del cotejo disputado en La Victoria, es decir el miércoles 20 de agosto. Recordemos que la serie se definirá sí o sí en dicho encuentro, por lo que si terminan igualados en la llave todo se definirá directamente desde la tanda de penales.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?
Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 18.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 20.30 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 21.30 horas
¿Dónde ver partido Alianza Lima vs. Universidad Católica?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y Universidad Católica por la Copa Sudamericana se llevará a cabo mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, en caso cuentes con una suscripción DGO, podrás ver el encuentro en la mencionada plataforma de streaming totalmente online.
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar?
Tras el resultado obtenido en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima necesita obtener un empate o ganar por cualquier marcador en el Estadio Olímpico Atahualpa. Incluso, perdiendo por la mínima diferencia clasificará a cuartos de final, aunque si cae por 2 tantos de diferencia se irá a tanda penales. Si la derrota es por 3 goles o más quedará eliminado.
