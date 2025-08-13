0
Alianza Lima a un paso de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Martín Cauteruccio calificó duro a Cienciano tras anotarle en Sudamericana: "Es un..."

Martín Cauteruccio anotó el primer gol de la victoria 2-0 de Bolívar sobre Cienciano en Copa Sudamericana, y tras el triunfo calificó duro al club peruano.

Francisco Esteves
Martín Cauteruccio habló sobre Cienciano.
Martín Cauteruccio habló sobre Cienciano. | Foto: Conmebol Sudamericana - X.
En el Estadio Hernando Siles de La Paz, Cienciano sucumbió 2-0 ante Bolívar y llega con desventaja para el partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bajo esa premisa, Martín Cauteruccio decidió calificar firmemente al 'Papá' luego de haberle convertido el primer gol del partido.

Una vez culminado el encuentro, al ex Sporting Cristal le preguntaron por sus sensaciones sobre el duelo debido a que enfrentó a un club que ya conocía muy bien de su año y medio jugando la Liga 1. Ante ello, el delantero uruguayo no dudó en destacar las virtudes del rival y también aseguró que la llave no está cerrada, ya que resta el encuentro en Cusco.

"Cienciano es un rival fuerte que va prometer una linda vuelta. Todavía quedan 90 minutos. Hay que afrontarlo con la concentración al máximo y entrega al 100%. Todavía no está decretado nada", precisó Martín Cauteruccio luego de la victoria 2-0 de Bolívar, que le coloca un pie en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar?

Debido a la derrota en La Paz, Cienciano está obligado a ganar en condición de local y no solo eso, sino que debe hacerlo por al menos 2 goles de diferencia para así forzar la definición por penales ante Bolívar. Sin embargo, para clasificar de forma directa a la siguiente instancia necesita vencer mínimo por una diferencia de 3 goles, es decir 3-0, 4-1, 5-2, etc.

¿A qué hora y dónde ver Cienciano vs. Bolívar?

El partido entre ambos clubes se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto desde las 17.00 horas de Perú, 18.00 de Bolivia, y contará con transmisión exclusiva de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming, podrás ver el compromiso mediante DGO.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

