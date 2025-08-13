¿Mister Chip reveló fichaje bomba de Cristal? Español envió inesperada publicación de los celestes

Sporting Cristal es uno de los clubes que viene siendo noticia por la incertidumbre de sus fichajes para la temporada 2025. El equipo celeste poco a poco ha dado nombres para reforzar su plantel, por lo que aún se espera buenas nuevas en el Rímac. En medio de este contexto, Mister Chip ha dado la sorpresa al mencionar a los 'cerveceros' en una de sus publicaciones que trasciende a nivel internacional, ¿Anunció nueva incorporación?

PUEDES VER: Brasil impacta y filtra la inédita decisión de Felipe Vizeu para llegar a Sporting Cristal

Resulta, que el pasado 12 de agosto del 2025 iniciaron las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores. Uno de los clubes que participó en esta instancia fue Sao Paulo de Brasil, que viene logrando buenos resultados para orgullo de sus aficionados. ¿Qué relación tiene con Sporting Cristal?

El reconocido estadístico Mister Chip decidió publicar los equipos que tienen la mejor cifra en cuanto a partidos sin perder en la historia de la Copa Libertadores de manera consecutiva. Uno de ellos es Sporting Cristal, que obtuvo 17 cotejos sin perder entre los años 1962 y 1969. Ahora, Sao Paulo está cerca de batir todos los récords tras su empate ante Atlético Nacional, ya que está a dos compromisos de conseguir la mejor marca.

18 Atlético Mineiro (2019-2022)

18 Palmeiras (2021-2022)

17 Flamengo (2020-2021)

17 Palmeiras (2023-2024)

17 Sporting Cristal (1962-1969)

16 Corinthians (2012-2013)

16 São Paulo (2024-¿?)

Mister Chip dio estadística internacional sobre Sporting Cristal.

¿En qué partido perdió Sporting Cristal su racha de partidos sin perder en Copa Libertadores?

Fue un 20 de marzo de 1969 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sporting Cristal recibió en Lima a la Universidad Católica de Chile, y terminó perdiendo 1-2 para el lamento de los hinchas. No solo perdieron la racha internacional, sino quedaron eliminados de acceder a la siguiente instancia internacional.