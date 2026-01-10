Extécnico de Liga 1 falleció a los 79 años: "Que su descanso sea eterno"

El fútbol peruano se encuentra de luto luego de que Mario César Jacquet, ex técnico de Alianza Atlético, falleciera a los 79 años tras una destacada carrera deportiva como jugador y entrenador. La triste noticia para el fútbol sudamericano fue confirmada por la Asociación Paraguaya de Fútbol y Barcelona SC, su antiguo club.

Exentrenador de la Liga 1 falleció a los 79 años de edad

Mario César Jacquet nació en Paraguay el 29 de julio de 1946 y falleció el 10 de enero de 2026 a los 79 años, luego de tener una gran trayectoria como futbolista y posteriormente como entrenador en diversos clubes de países como Paraguay, Ecuador y Perú, además de en la selección juvenil de su país natal.

Mario César Jacquet falleció a los 79 años.

Asimismo, esta trágica noticia fue confirmada por Barcelona SC, a quienes dirigió en 2007. El club ecuatoriano recordó su paso con un breve mensaje: "Quienes formamos parte de la institución expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, y nos unimos solidariamente a su dolor en este difícil momento".

Por otro lado, la Asociación Paraguaya de Fútbol también tuvo palabras de despedida hacia el técnico que fue su entrenador en la categoría Sub-20: "Lamentamos la sensata partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol, incluyendo a la selección paraguaya Sub-20. Desde la matriz del fútbol paraguayo, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. ¡Hasta siempre, profe!".

Carrera de Mario César Jacquet como futbolista

La carrera de Jacquet inició en 1966 a los 19 años cuando debutó profesionalmente en Olimpia. Su gran rendimiento dentro del fútbol paraguayo le permitió vestir otro club grande como Cerro Porteño. A nivel internacional logró jugar en Burgos CF, Real Oviedo, Real Valladolid, Elche CF y Orihueala Deportivo, todos de España.

Clubes de Mario César Jacquet como técnico

Mario César Jacquet dejó el fútbol profesional para debutar como técnico de clubes de su país, como Nacional y Cerro Porteño, donde fue catalogado como un gran referente al salir campeón nacional. Su gran capacidad como entrenador le permitió dirigir a la selección de Paraguay Sub-20, donde logró clasificar al Mundial de Nigeria 1999. Posteriormente, tuvo el honor de dirigir a equipos como Barcelona de Ecuador, Luqueño, 12 de Octubre, CD Macará, LDU Portoviejo, CD Capiatá, Sol de América, Rubio Ñu, todos de Paraguay, y también a Alianza Atlético de Perú.

Mario César Jacquet fue técnico de Alianza Atlético en Perú