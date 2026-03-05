Universitario tomó firme decisión con Matías Di Benedetto: "Me dicen que a Rabanal..."

Recientemente se confirmó la nacionalización de Matías Di Benedetto, quien es un peruano más ante la ley y ya no ocupará plaza de extranjero en Universitario de Deportes ni ningún otro club de la Liga 1. En ese sentido, el cuadro crema sorprendió al mundo entero debido a que Javier Rabanal tomó una firme decisión respecto al futuro profesional del central nacido en Argentina.

Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola mediante la transmisión del programa Mano a Mano, en tienda merengue creen que el defensor tricampeón del fútbol peruano cuenta con grandes chances de arrancar, o por lo menos sumar algunos minutos, ante Los Chankas en Andahuaylas la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, en un partido que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo.

"Matías Di Benedetto ya está apto para jugar contra Los Chankas. Todo está listo. Me dicen que a Rabanal le gusta bastante. Por su perfil podría terminar poniéndolo ahí (donde Inga)", indicó el mencionado comunicador. De esta forma, probablemente veamos pronto el debut oficial del nacionalizado peruano en la temporada y sabremos si se encuentra con el ritmo adecuado para la competición.

Matías Di Benedetto aún no está inscrito en la Liga 1

Vale precisar que Universitario de Deportes todavía no ha inscrito a Matías Di Benedetto en la Liga 1 2026. El periodista Gustavo Peralta indicó mediante sus redes sociales cómo marcha este tema, ya que el defensor merengue no podrá disputar el Torneo Apertura hasta que este trámite se encuentre realizado al 100%.

"Inició hoy el proceso de inscripción de Matías Di Benedetto como jugador peruano y se apunta a que en las próximas horas ya tenga su carnet de cancha, con lo que está habilitado y dependerá de Javier Rabanal si lo lleva a Andahuaylas para jugar ante Los Chankas. Con el el número del DNI del defensa (entregado en el proceso de emisión junto al ticket) el club crema avanzó con el trámite", indicó.