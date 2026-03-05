Carabobo recibe espectacular noticia pese a derrota ante Sporting Cristal: "Vamos por más"

Se disputó la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores con victoria de Sporting Cristal ante Carabobo. El conjunto celeste sacó buena ventaja en condición de visita y ahora esperará en Matute al cuadro Granate. Justamente, este elenco venezolano ha dado una espectacular noticia a sus hinchas en medio de la desazón por su tropiezo en Valencia.

Resulta, que Carabobo vivió un momento especial en el duelo ante los celestes por el torneo Conmebol. Y es que su capitán Lucas Bruera cumplió un total de 100 partidos con el Granate de manera oficial. El portero que no pudo atajar el remate de Yoshimar Yotún tuvo un motivo extra para estos 90 minutos, pero es claro que no es del todo alegre por el marcador final.

Pese a ello, los hinchas están contentos de seguir teniendo al guardameta en sus filas a lo largo de la presente temporada 2026. Saben de todo lo que ha aportado a la institución desde su llegada al plantel, por lo que ahora desean que demuestre todas sus capacidades en el ámbito local e internacional.

"¡El guardián del arco granate es centenario! Nuestro capitán Lucas Bruera alcanzó los 100 partidos con el club. Su compromiso, talento y carisma lo han convertido en un referente de la institución. ¡Vamos por más, Lucas!", informó Carabobo en sus redes sociales.

Lucas Bruera cumplió 100 partidos con Carabobo.

¿Qué necesita Carabobo para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Dado que el marcador quedó 0-1 a favor de Sporting Cristal, el equipo de Carabobo necesita de una victoria por diferencia de dos goles o más. Solo así, la llave se cerrará en 180 minutos con el conjunto Granate a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en caso ganen por la mínima diferencia, todo quedará igualado en el marcador global, por lo que todo se definiría en tanda de penales.

Un empate en Matute o victoria de Sporting Cristal en Lima, sentenciará automáticamente la llave con la clasificación de los celestes a la anhelada fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.