¿Adrián Ugarriza será el flamante refuerzo de Universitario para la Liga 1 y Libertadores?

"Lo más importante en el fútbol es el gol" y, si bien Universitario no depende de un jugador para convertir, no se puede negar que le falta un atacante. Sobre todo tras confirmarse que Sekou Gassama tiene una contractura y no estará ante Los Chankas. El flamante refuerzo de los cremas para este 2026 solo registra treinta minutos y con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, sus hinchas exigen alternativas.

PUEDES VER: Carlos Zambrano y Miguel Trauco acordaron con club campeón de la Liga 1 tras dejar Alianza

De inmediato surgió la posibilidad de Adrián Ugarriza. Incluso en redes sociales, los fanáticos señalaron que el delantero de 29 años puede ser una excelente opción para la ofensiva. Sobre todo, teniendo en cuenta que Universitario no tiene cupos de extranjeros y el exCienciano puede exigir su libertad por el conflicto bélico entre Israel (país donde reside) e Irán.

¿Adrián Ugarriza es opción de Universitario?

Mauricio Loret de Mola contó en Denganche que Universitario no le cierra las puertas a ninguna opción que pueda aparecer en el mercado de pases. Detalló que al cuadro crema le parece interesante lo que Adrián Ugarriza pueda aportar y lo van a evaluar.

"En la 'U' no se cierran a nada. Si aparece una excelente posibilidad, la pueden tomar. En esa línea, les parece cautivador el nombre de Adrián Ugarriza. No se niegan a su posible vuelta, siempre y cuando logre desligarse. Van a evaluar la opción porque Gassama va a los tumbos", indicó el comunicador.

En Hablemos de Max, Gustavo Perlta puntualizó que, hasta el momento, Álvaro Barco no se comunicó con Adrián Ugarriza. Explicó que el delantero de 29 años tiene contrato con Ironi Kiryat Shmona.

"A Ugarriza no lo ha llamado Álvaro Barco todavía, no ha preguntado. Si apareciera esa comunicación, estoy seguro de que Ugarriza lo valoraría, pero no ha pasado. Además, tiene contrato con el club de Israel", contó Peralta.