Se fue sin pena ni gloria de Alianza Lima y ahora firmó por todo el 2026 con Alianza Atlético

Alianza Lima ha tenido grandes jugadores que destacaron en el club y, a la vez, futbolistas que no lograron sobresalir por falta de oportunidades. Ese es el caso de Daniel Prieto, arquero que jugará en Alianza Atlético en el 2026 tras firmar su contrato de renovación y así disputar la Liga 1.

Alianza Atlético llegó a un acuerdo con exjugador de Alianza Lima

Alianza Atlético utilizó sus redes sociales para anunciar que Prieto seguirá siendo futbolista del club, luego de llegar a un acuerdo con la administración para su renovación.

"Nuestro arquero continuará defendiendo el arco del Vendaval en la temporada 2026. Seguridad, carácter y liderazgo bajo los tres palos para seguir compitiendo al más alto nivel", se puede leer en el Twitter del equipo de Sullana.

Daniel Prieto, exjugador de Alianza Lima, renovó por todo el 2026 con Alianza Atlético.

Daniel Prieto jugará su tercera temporada en Alianza Atlético desde su llegada a inicios del 2024, cuando fue fichado desde Alianza Universidad de Huánuco.

Daniel Prieto en Alianza Lima

Prieto empezó su carrera en Alianza Lima cuando jugaba en las divisiones menores en 2014. Debido a su gran paso, formó parte del equipo juvenil de Rayo Vallecano de España; sin embargo, volvió a Perú para jugar por el cuadro íntimo en 2019, donde tuvo un paso desapercibido hasta el 2020, que fichó por Llacuambamba luego de quedarse sin club.

Daniel Prieto jugó en Alianza Lima.

Daniel Prieto en Alianza Atlético 2025

Daniel Prieto no es el arquero titular de Alianza Atlético, por lo que ha jugado muy poco en el 2025. Sin embargo, fue utilizado en 7 ocasiones entre el Torneo de Apertura y Clausura de la Liga 1.