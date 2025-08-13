¡Dejó escapar 3 puntos! Sporting Cristal cayó goleado 4-0 ante Alianza Lima y se aleja del liderato

Sporting Cristal tiene el objetivo de quedarse con el título del Torneo Clausura 2025. El plantel de Paulo Autuori viene demostrando que está recuperando su nivel tras la contratación de nuevos refuerzos y meten presión a sus demás rivales. De la misma manera, en todas sus categorías los celestes persiguen la misión de proclamarse como campeones. Sin embargo, hace poco el conjunto cervecero sufrió un ligero traspié.

Sucede que, el último miércoles, la escuadra rimense enfrentó a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Sub 18 y consiguió un amargo resultado. En esta oportunidad, el elenco del Rímac fue aplastado por un marcador de 4-0 ante los blanquiazules.

Sporting Cristal no pudo de local ante Alianza Lima en el torneo Sub 18

Los comandados por el técnico Iván Bulos no pudieron hacerse fuertes en La Florida y se vieron superados ampliamente ante el cuadro victoriano en La Florida. Para la visita, el ex Flamengo, Adriano Neciosup se lució con un doblete; mientras que, minutos más tarde, Josué Montenegro, y Sebastián Ortega se encargaron de sellar la goleada.

(Video: D y J Sports)

El triunfo es más que trascendental para Alianza Lima ya que en la séptima jornada del torneo local, sacan una importante ventaja sobre los rimenses. En la actualidad, el 'equipo del pueblo', se posiciona como líder de la tabla del Grupo B del Torneo Sub 18, y el plantel bajopontino se queda en la segunda casilla con apenas 14 unidades.

En la próxima jornada, Sporting Cristal tendrá que jugar contra ADT de Tarma. A su vez, los íntimos buscarán seguir por la senda de la victoria cuando reciban a Sport Huancayo en el complejo Esther Grande de Bentín.

Torneo Sub 18: tabla del Grupo B tras la derrota de Sporting Cristal