Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO por Copa Sudamericana: pronóstico, horarios y dónde ver
Desde el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima se enfrenta a Universidad Católica este miércoles 13 de agosto, a partir de las 19:30 hora peruana y ecuatoriana, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El primer encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por ESPN y Disney Plus, además también estará disponible por DSports y DGO.
¿Cómo llega Alianza Lima?
El conjunto blanquiazul viene de eliminar a Gremio en los play offs y se ilusiona con seguir avanzando en el certamen continental. En el torneo local, su último resultado fue una victoria por 1-0 ante Ayacucho FC de visita.
Pablo Ceppelini ya está habilitado tras cumplir su castigo de cuatro meses, además nombres como Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero superaron sus lesiones y están a disposición de Néstor Gorosito.Alianza Lima viene de dejar en el camino a Gremio.
¿Cómo llega Universidad Católica?
Por su parte, el 'Camaratta' tuvo una brillante campaña en la fase de grupos, donde terminó invicto en una serie que compartió con Defensa y Justicia, Vitória y Cerro Largo, acumulando cuatro victorias y dos empates.
Recordemos que el cuadro dirigido por Diego Martínez ha perdido a Ismael Díaz, delantero panameño que es goleador de la Sudamericana con seis goles y hace unas semanas fichó por León de México.Universidad Católica va por el golpe en Matute.
Alianza Lima vs. Universidad Católica: horarios
Conoce horarios para el duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador en Matute:
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)
- España: 02:30 (del jueves 14)
Alianza Lima vs. Universidad Católica: dónde ver
Repasa horarios y plataformas de streaming para ver el partido entre Alianza Lima y Universidad Católica de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú: ESPN y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney +
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Venezuela: Dsports y DGO
- México: Disney+
Alianza Lima vs. Universidad Católica: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a la Universidad Católica, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|U. Católica
|Te Apuesto
|1.75
|3.54
|5.08
|Betano
|1.78
|3.55
|4.85
|Inkabet
|1.72
|3.55
|4.45
|Apuesta Total
|1.77
|3.60
|4.75
|Meridianbet
|1.74
|3.53
|4.57
Alianza Lima vs. Universidad Católica: entradas
Las localidades se pueden obtener a través de la plataforma virtual de Joinnus. No habrá venta virtual y la mayoría de zonas ya están agotadas. A continuación los precios:
- Sur: S/ 54.90 (Agotado)
- Norte: S/ 54.90 (Agotado)
- Oriente: S/ 159.90
- Oriente Conadis: S/99.90 (Agotado)
- Occidente Lateral: S/ 159.90
- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/ 159.90
- Occidente Central: S/ 299.90 (agotado)
Alianza Lima vs. Universidad Católica: estadio
El duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que cuena con un aforo para 33,938 espectadores.
