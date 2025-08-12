0
EN DIRECTO
Peñarol vs Racing EN VIVO HOY por octavos Copa Libertadores 2025

Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO por Copa Sudamericana: pronóstico, horarios y dónde ver

Desde el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima recibe a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana
Alianza Lima recibe a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se enfrenta a Universidad Católica este miércoles 13 de agosto, a partir de las 19:30 hora peruana y ecuatoriana, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El primer encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por ESPN y Disney Plus, además también estará disponible por DSports y DGO.

Alianza Lima se alista para afrontar un apretado calendario en Copa Sudamericana y Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima y el 'refuerzo' que sumaría para enfrentar a U. Católica y Universitario

¿Cómo llega Alianza Lima?

El conjunto blanquiazul viene de eliminar a Gremio en los play offs y se ilusiona con seguir avanzando en el certamen continental. En el torneo local, su último resultado fue una victoria por 1-0 ante Ayacucho FC de visita.

Pablo Ceppelini ya está habilitado tras cumplir su castigo de cuatro meses, además nombres como Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero superaron sus lesiones y están a disposición de Néstor Gorosito.

Alianza Lima viene de dejar en el camino a Gremio.

¿Cómo llega Universidad Católica?

Por su parte, el 'Camaratta' tuvo una brillante campaña en la fase de grupos, donde terminó invicto en una serie que compartió con Defensa y Justicia, Vitória y Cerro Largo, acumulando cuatro victorias y dos empates.

Recordemos que el cuadro dirigido por Diego Martínez ha perdido a Ismael Díaz, delantero panameño que es goleador de la Sudamericana con seis goles y hace unas semanas fichó por León de México.

Universidad Católica va por el golpe en Matute.

Alianza Lima vs. Universidad Católica: horarios

Conoce horarios para el duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador en Matute:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30
  • México: 18:30
  • Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)
  • España: 02:30 (del jueves 14)

Alianza Lima vs. Universidad Católica: dónde ver

Repasa horarios y plataformas de streaming para ver el partido entre Alianza Lima y Universidad Católica de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney +
  • Argentina: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Venezuela: Dsports y DGO
  • México: Disney+

Alianza Lima vs. Universidad Católica: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a la Universidad Católica, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:

CasasAlianza LimaEmpateU. Católica
Te Apuesto1.753.545.08
Betano1.783.554.85
Inkabet1.723.554.45
Apuesta Total1.773.604.75
Meridianbet1.743.534.57

Alianza Lima vs. Universidad Católica: entradas

Las localidades se pueden obtener a través de la plataforma virtual de Joinnus. No habrá venta virtual y la mayoría de zonas ya están agotadas. A continuación los precios:

  • Sur: S/ 54.90 (Agotado)
  • Norte: S/ 54.90 (Agotado)
  • Oriente: S/ 159.90
  • Oriente Conadis: S/99.90 (Agotado)
  • Occidente Lateral: S/ 159.90
  • Occidente Lateral (silla de ruedas): S/ 159.90
  • Occidente Central: S/ 299.90 (agotado)

Alianza Lima vs. Universidad Católica: estadio

El duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que cuena con un aforo para 33,938 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: el sorpresivo once titular de Néstor Gorosito

  2. Ver Peñarol vs. Racing EN VIVO por ESPN: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano