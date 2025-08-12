Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO por Copa Sudamericana: pronóstico, horarios y dónde ver

Alianza Lima se enfrenta a Universidad Católica este miércoles 13 de agosto, a partir de las 19:30 hora peruana y ecuatoriana, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El primer encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por ESPN y Disney Plus, además también estará disponible por DSports y DGO.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El conjunto blanquiazul viene de eliminar a Gremio en los play offs y se ilusiona con seguir avanzando en el certamen continental. En el torneo local, su último resultado fue una victoria por 1-0 ante Ayacucho FC de visita.

Pablo Ceppelini ya está habilitado tras cumplir su castigo de cuatro meses, además nombres como Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero superaron sus lesiones y están a disposición de Néstor Gorosito.

Alianza Lima viene de dejar en el camino a Gremio.

¿Cómo llega Universidad Católica?

Por su parte, el 'Camaratta' tuvo una brillante campaña en la fase de grupos, donde terminó invicto en una serie que compartió con Defensa y Justicia, Vitória y Cerro Largo, acumulando cuatro victorias y dos empates.

Recordemos que el cuadro dirigido por Diego Martínez ha perdido a Ismael Díaz, delantero panameño que es goleador de la Sudamericana con seis goles y hace unas semanas fichó por León de México.

Universidad Católica va por el golpe en Matute.

Alianza Lima vs. Universidad Católica: horarios

Conoce horarios para el duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador en Matute:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)

España: 02:30 (del jueves 14)

Alianza Lima vs. Universidad Católica: dónde ver

Repasa horarios y plataformas de streaming para ver el partido entre Alianza Lima y Universidad Católica de acuerdo a tu país de residencia:

Perú: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney +

Argentina: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Venezuela: Dsports y DGO

México: Disney+

Alianza Lima vs. Universidad Católica: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a la Universidad Católica, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:

Casas Alianza Lima Empate U. Católica Te Apuesto 1.75 3.54 5.08 Betano 1.78 3.55 4.85 Inkabet 1.72 3.55 4.45 Apuesta Total 1.77 3.60 4.75 Meridianbet 1.74 3.53 4.57

Alianza Lima vs. Universidad Católica: entradas

Las localidades se pueden obtener a través de la plataforma virtual de Joinnus. No habrá venta virtual y la mayoría de zonas ya están agotadas. A continuación los precios:

Sur: S/ 54.90 (Agotado)

Norte: S/ 54.90 (Agotado)

Oriente: S/ 159.90

Oriente Conadis: S/99.90 (Agotado)

Occidente Lateral: S/ 159.90

Occidente Lateral (silla de ruedas): S/ 159.90

Occidente Central: S/ 299.90 (agotado)

Alianza Lima vs. Universidad Católica: estadio

El duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que cuena con un aforo para 33,938 espectadores.