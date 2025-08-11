Alianza Lima y las 3 bajas confirmadas para enfrentar a U. Católica por Copa Sudamericana
¿Sensibles bajas? Para el duelo ante Universidad Católica por Copa Sudamericana, Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, no podrá contar con tres elementos de su plantel.
Este miércoles 13 de agosto, Alianza Lima tiene una cita con la historia cuando reciba en Matute a Universidad Católica, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Para este crucial cotejo, Néstor Gorosito recuperó a varios elementos, aunque tres nombres todavía no estarán a disposición del 'Pipo'.
Alianza Lima y las 3 bajas confirmadas para jugar ante U. Católica
Alianza Lima no podrá contar con tres jugadores para este encuentro: Piero Cari, Carlos Zambrano y Pablo Lavandeira; este último probablemente no juegue lo que resta de la temporada porque se viene recuperando de una lesión en los ligamentos por la que incluso fue operado.
Asimismo, el 'Kaiser' está suspendido luego de ser expulsado en el partido ante Gremio en Porto Alegre y deberá cumplir una fecha de sanción. El defensor central ya estará disponible para el cotejo de vuelta en la altura Quito, que se disputa el próximo miércoles 20 de agosto.
Finalmente, el 'Potrillo' está tratándose de un desgarro de segundo grado y todo apunta a que podría ya estar recuperado para el encuentro en Ecuador o a más tardar para el clásico ante Universitario, por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Alianza Lima recuperó a varias figuras para la Copa Sudamericana
Asimismo, Alianza Lima ha recuperado a figuras que no participaron de los últimos encuentros por la Liga 1. Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Sergio Peña, Guillermo Enrique, Kevin Quevedo y Alan Cantero estarán a las órdenes del entrenador para el cotejo ante la Universidad Católica de Ecuador.Paolo Guerrero superó su lesión y fue convocado en Alianza Lima. Foto: AFP.
