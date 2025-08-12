- Hoy:
Alineaciones Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: el sorpresivo once titular de Néstor Gorosito
El técnico Néstor Gorosito definió la alineación titular de Alianza Lima para tumbarse a Universidad Católica en Matute. ¿Cuál es la formación de los ecuatorianos?
En Matute y ante su gente, Alianza Lima enfrenta a la Universidad Católica de Ecuador, este miércoles 13 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana (7:30 p. m. hora de Perú y Ecuador). Por el lado blanquiazul, Néstor Gorosito definió la alineación titular que mandará, el cual figuran varias sorpresas.
PUEDES VER: Canal confirmado de Alianza Lima vs U Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana
Una de las sorpresas en Alianza es que Alessandro Burlamaqui logró meterse al once titular. Además, Erick Noriega no jugará de volante, sino de central junto a Renzo Garcés. Como se sabe, Carlos Zambrano no podrá jugar el encuentro debido a la expulsión que sufrió ante Gremio. Además, está lesionado y recién podría reaparecer para la vuelta contra la U Católica.
En el medio de pararán Sergio Peña y Fernando Gaibor para generar y distribuir la pelota. Finalmente, el tridente ofensivo estará conformado por Eryc Castillo y Kevin Quevedo por los extremos, mientras que Paolo Guerrero será el único 9 de Alianza Lima.
Alineación de Alianza Lima contra U Católica de Ecuador
Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Erick Noriega, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
Alineación de U Católica contra Alianza Lima
U Católica: Johan Lara, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue, Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó, Ismael Díaz y Byron Palacios.
