¿A qué hora juega Alianza Lima vs. U Católica por octavos de final de Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana 2025 se viste de gala este miércoles, cuando Alianza Lima vs. U Católica se vean las caras en un emocionante partido por los octavos de final ida del torneo continental, donde ambos equipos buscarán quedarse con un resultado para poner un pie en la siguiente instancia. Entérate a qué hora está programado este esperado cotejo.

PUEDES VER: El exjugador de U Católica que buscará la victoria de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U Católica?

El encuentro que protagonizará el cuadro blanquiazul contra la 'Chatolei' por la 'Gran Conquista' está programado para comenzar a las 19:30 horas de Perú y Ecuador. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U Católica?

Según lo estipulado en el fixture de la Sudamericana 2025, la contienda entre Alianza Lima vs U Católica por la ida de los octavos de final se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El duelo será transmitido por DSports (Ecuador, Argentina, Colombia y Venezuela) y ESPN (Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela).

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima esta realizando la mejor campaña a nivel internacional de la última década. Los blanquiazules llegaron a la Copa Sudamericana tras quedar tercero del grupo D de la Libertadores y en los playoffs dieron otro batacazo continental al eliminar a Gremio de Porto Alegre en Brasil con un global de 3-1.

El conjunto dirigido por Néstor Gorosito llega con mucha ilusión de seguir haciendo historia en el certamen Conmebol, pero para ello deberán hacerse fuertes de local contra el segundo equipo con mejor rendimiento en la fase grupal de la presente edición de la 'Gran Conquista'. El reciente fin de semana que pasó, consiguió un importante triunfo 1-0 sobre Ayacucho FC, resultado que lo llena de motivación para enfrentar a los ecuatorianos.

Alianza Lima intentará dar un paso importante para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante U Católica en Matute. Foto: Conmebol

¿Cómo llega U Católica?

Universidad Católica de Ecuador vuelve a la escena internacional tras más de dos meses y lo hará en los octavos de final de la 'Otra mitad de la Gloria'. La 'Chatolei' fue una de las sorpresas de la primera ronda, pues quedó puntero del grupo B con 14 puntos de 18 posibles, producto de cuatro triunfos y dos derrotas.

En condición de visita, el elenco comandado por Diego Martínez ha sumado cinco unidades en la Sudamericana por el triunfo sobre Cerro Largo (Uruguay) y los empates frente a Vitoria (Brasil) y Defensa y Justicia (Argentina). No obstante, su rendimiento en la Liga Pro es muy irregular, ocupando la medianía en la tabla de posiciones. El viernes pasado solo pudo igualar 1-1 con Orense, por lo que no llega en su mejor momento futbolístico.

U. Católica quiere seguir demostrando su valía en la Copa Sudamericana ante Alianza Lima de visita. Foto: U. Católica