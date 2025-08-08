0
Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canales para ver

Se viene el partido Alianza Lima vs. Ayacucho FC este sábado 9 de agosto, a partir de las 13:00 horas, por la fecha 5 del Torneo Clausura, de la Liga 1 2025.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se mide con Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Apertura
Alianza Lima se mide con Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Apertura | Composición: Líbero
Alianza Lima se enfrenta a Ayacucho FC este sábado 9 de agosto, a partir de las 13:00 hora peruana, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se disputa en el estadio Las Américas, en Ayacucho, y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules viene de igualar 0-0 con Sporting Cristal en Matute, resultado que complica sus chances en el torneo local y ahora solo le sirve ganar. Recordemos que los íntimos también piensan en su partido de Copa Sudamericana ante Universidad Católica, el próximo miércoles 13.

Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Piero Cari aún están en proceso de recuperación. Además, Guillermo Enrique está sentido y lo guardan para la competencia internacional. Asimismo, Alan Cantero se recuperó y viajó con el equipo, al igual que Gianfranco Chávez, último refuerzo de los victorianos.

Alianza Lima apunta a sumar tres puntos en Ayacucho FC.

¿Cómo llega Ayacucho FC?

Por su parte, los 'Zorros' necesitan una victoria para salir de la zona de descenso y también para confirmar que afrontarán este Torneo Clausura con otra actitud en comparación al Apertura, donde terminaron en el puesto 17 tras una mala campaña.

Juan Lucumí y Manuel Ganoza volverán a ser considerados, mientras que el delantero argentino Franco Caballero ya está habilitado y su inclusión en el equipo dependerá de lo que decida su compatriota Sergio Castellanos, entrenador del equipo ayacuchano.

Ayacucho FC espera salvarse del descenso.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: horarios

Repasa horarios del partido entre Alianza Limna y Ayacucho FC de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 13:00
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 15:00
  • México: 12:00
  • Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)
  • España: 20:00

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima vs. Ayacucho FC será transmitido por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), canal disponible en DirecTV, Claro TV, Best Cable, WinTV, entre otros operadores. Asimismo, también puedes ver el partido ONLINE por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: pronósticos y cuotas de apuesta

CasasAyacucho FCEmpateAlianza Lima
Apuesta Total4.003.401.96
Betano4.203.601.98
Te Apuesto4.303.351.92
Meridianbet3.983.431.84
Inkabet4.103.451.85

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Mauricio Arrasco y Matías Succar. DT. Néstor Gorosito.

Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackson León, Manuel Ganoza, Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Juan Lucumí, Gustavo Loayza, Derlis Orué, Jean Pier Vílchez; y Maximiliano Pérez. DT. Sergio Castellanos.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: entradas

Repasa los precios de las entradas para este encuentro. Se puede comprar de forma virtual por Joinnus y Yape, también hay venta presencial en diferentes puntos de Ayacucho.

Precio de entradas y puntos de venta.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: últimos enfrentamientos

  • Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC | Apertura 2025
  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima | Clausura 2022
  • Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC | Apertura 2022
  • Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC | Clausura 2021
  • Alianza Lima 1-2 Ayacucho FC | Clausura 2020

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: estadio

El cotejo entre Alianza Lima y Ayacucho FC se disputa en el estadio Las Américas, recinto ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en Ayacucho. Este

