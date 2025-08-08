Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canales para ver

Alianza Lima se enfrenta a Ayacucho FC este sábado 9 de agosto, a partir de las 13:00 hora peruana, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se disputa en el estadio Las Américas, en Ayacucho, y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules viene de igualar 0-0 con Sporting Cristal en Matute, resultado que complica sus chances en el torneo local y ahora solo le sirve ganar. Recordemos que los íntimos también piensan en su partido de Copa Sudamericana ante Universidad Católica, el próximo miércoles 13.

Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Piero Cari aún están en proceso de recuperación. Además, Guillermo Enrique está sentido y lo guardan para la competencia internacional. Asimismo, Alan Cantero se recuperó y viajó con el equipo, al igual que Gianfranco Chávez, último refuerzo de los victorianos.

Alianza Lima apunta a sumar tres puntos en Ayacucho FC.

¿Cómo llega Ayacucho FC?

Por su parte, los 'Zorros' necesitan una victoria para salir de la zona de descenso y también para confirmar que afrontarán este Torneo Clausura con otra actitud en comparación al Apertura, donde terminaron en el puesto 17 tras una mala campaña.

Juan Lucumí y Manuel Ganoza volverán a ser considerados, mientras que el delantero argentino Franco Caballero ya está habilitado y su inclusión en el equipo dependerá de lo que decida su compatriota Sergio Castellanos, entrenador del equipo ayacuchano.

Ayacucho FC espera salvarse del descenso.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: horarios

Repasa horarios del partido entre Alianza Limna y Ayacucho FC de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 13:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00

Argentina, Brasil y Uruguay: 15:00

México: 12:00

Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)

España: 20:00

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima vs. Ayacucho FC será transmitido por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), canal disponible en DirecTV, Claro TV, Best Cable, WinTV, entre otros operadores. Asimismo, también puedes ver el partido ONLINE por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: pronósticos y cuotas de apuesta

Casas Ayacucho FC Empate Alianza Lima Apuesta Total 4.00 3.40 1.96 Betano 4.20 3.60 1.98 Te Apuesto 4.30 3.35 1.92 Meridianbet 3.98 3.43 1.84 Inkabet 4.10 3.45 1.85

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Mauricio Arrasco y Matías Succar. DT. Néstor Gorosito.

Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackson León, Manuel Ganoza, Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Juan Lucumí, Gustavo Loayza, Derlis Orué, Jean Pier Vílchez; y Maximiliano Pérez. DT. Sergio Castellanos.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: entradas

Repasa los precios de las entradas para este encuentro. Se puede comprar de forma virtual por Joinnus y Yape, también hay venta presencial en diferentes puntos de Ayacucho.

Precio de entradas y puntos de venta.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC | Apertura 2025

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima | Clausura 2022

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC | Apertura 2022

Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC | Clausura 2021

Alianza Lima 1-2 Ayacucho FC | Clausura 2020

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: estadio

El cotejo entre Alianza Lima y Ayacucho FC se disputa en el estadio Las Américas, recinto ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en Ayacucho. Este