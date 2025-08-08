- Hoy:
Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canales para ver
Se viene el partido Alianza Lima vs. Ayacucho FC este sábado 9 de agosto, a partir de las 13:00 horas, por la fecha 5 del Torneo Clausura, de la Liga 1 2025.
Alianza Lima se enfrenta a Ayacucho FC este sábado 9 de agosto, a partir de las 13:00 hora peruana, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se disputa en el estadio Las Américas, en Ayacucho, y será transmitido por la señal de L1 MAX.
¿Cómo llega Alianza Lima?
Los blanquiazules viene de igualar 0-0 con Sporting Cristal en Matute, resultado que complica sus chances en el torneo local y ahora solo le sirve ganar. Recordemos que los íntimos también piensan en su partido de Copa Sudamericana ante Universidad Católica, el próximo miércoles 13.
Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Piero Cari aún están en proceso de recuperación. Además, Guillermo Enrique está sentido y lo guardan para la competencia internacional. Asimismo, Alan Cantero se recuperó y viajó con el equipo, al igual que Gianfranco Chávez, último refuerzo de los victorianos.Alianza Lima apunta a sumar tres puntos en Ayacucho FC.
¿Cómo llega Ayacucho FC?
Por su parte, los 'Zorros' necesitan una victoria para salir de la zona de descenso y también para confirmar que afrontarán este Torneo Clausura con otra actitud en comparación al Apertura, donde terminaron en el puesto 17 tras una mala campaña.
Juan Lucumí y Manuel Ganoza volverán a ser considerados, mientras que el delantero argentino Franco Caballero ya está habilitado y su inclusión en el equipo dependerá de lo que decida su compatriota Sergio Castellanos, entrenador del equipo ayacuchano.Ayacucho FC espera salvarse del descenso.
Alianza Lima vs. Ayacucho FC: horarios
Repasa horarios del partido entre Alianza Limna y Ayacucho FC de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 13:00
- Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00
- Argentina, Brasil y Uruguay: 15:00
- México: 12:00
- Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)
- España: 20:00
Alianza Lima vs. Ayacucho FC: dónde ver
El duelo entre Alianza Lima vs. Ayacucho FC será transmitido por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), canal disponible en DirecTV, Claro TV, Best Cable, WinTV, entre otros operadores. Asimismo, también puedes ver el partido ONLINE por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.
Alianza Lima vs. Ayacucho FC: pronósticos y cuotas de apuesta
|Casas
|Ayacucho FC
|Empate
|Alianza Lima
|Apuesta Total
|4.00
|3.40
|1.96
|Betano
|4.20
|3.60
|1.98
|Te Apuesto
|4.30
|3.35
|1.92
|Meridianbet
|3.98
|3.43
|1.84
|Inkabet
|4.10
|3.45
|1.85
Alianza Lima vs. Ayacucho FC: alineaciones probables
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Mauricio Arrasco y Matías Succar. DT. Néstor Gorosito.
Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackson León, Manuel Ganoza, Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Juan Lucumí, Gustavo Loayza, Derlis Orué, Jean Pier Vílchez; y Maximiliano Pérez. DT. Sergio Castellanos.
Alianza Lima vs. Ayacucho FC: entradas
Repasa los precios de las entradas para este encuentro. Se puede comprar de forma virtual por Joinnus y Yape, también hay venta presencial en diferentes puntos de Ayacucho.Precio de entradas y puntos de venta.
Alianza Lima vs. Ayacucho FC: últimos enfrentamientos
- Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC | Apertura 2025
- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima | Clausura 2022
- Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC | Apertura 2022
- Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC | Clausura 2021
- Alianza Lima 1-2 Ayacucho FC | Clausura 2020
Alianza Lima vs. Ayacucho FC: estadio
El cotejo entre Alianza Lima y Ayacucho FC se disputa en el estadio Las Américas, recinto ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en Ayacucho. Este
