¡Atención! Universitario conoció sorpresiva noticia durante el Torneo Clausura: "Difíciles..."

Universitario de Deportes tendrá la obligación de pelear por el tricampeonato en el Torneo Clausura 2025. El cuadro dirigido por el técnico Jorge Fossati viene de una importante racha en la Liga 1, que emociona a toda la hinchada merengue. A propósito de ello, los cremas conocieron de una noticia durante la para por fecha FIFA.

Tras revelarse oficialmente la programación de encuentros de la Liga de Fútbol Profesional para las fechas 9 y 10, el periodista Gustavo Peralta confirmó en 'L1 MAX' que al conjunto de Ate solo le quedan 6 compromisos en el llano, a partir de la jornada 8 del Clausura 2025.

Universitario jugará varios partidos en el llano y los hinchas se ilusionan

"La 'U' va a jugar seis partidos en el llano, ya pasó los de altura más difíciles, le queda solamente la parte final que la última fecha es Andahuaylas", expresó el comunicador.

Y es que como se recuerda, los próximos duelos que afrontarán los merengues aparte de la altura, serán contra UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo, luego serán locales contra Cusco FC, Juan Pablo II, Ayacucho FC, Deportivo Garcilaso, además visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima en la fecha 14 del torneo local.

Un dato para resaltar es que, el choque ante Binacional en la jornada 9 de la Liga 1 quedó sin efecto luego del descenso del 'Poderoso del Sur' de la Primera División del fútbol peruano.

Próximo partido de Universitario:

Tras el empate 0-0 en el clásico ante Alianza Lima, Universitario tendrá que visitar a Melgar de Arequipa este domingo 14 de setiembre por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de la UNSA. El duelo tendrá que disputarse a las 15:00 horas locales, además irá EN VIVO por L1 MAX.