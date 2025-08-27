Universitario le dedica firme mensaje a Edison Flores tras dura confesión: "Nunca..."

Edison Flores ha sido noticia en las últimas horas y no por lo hecho en una cancha de fútbol, sino porque abrió su corazón y confesó la razón del por qué se ha visto mermado su rendimiento futbolístico este 2025. Estas declaraciones han tocado profundamente en Universitario de Deportes, que le dedicó un firme mensaje a la figura de su plantel.

Mediante sus cuentas oficiales, el club de Ate sorprendió a sus seguidores al dedicarle unas palabras al 'Orejas', donde le dijeron que nunca deje de creer, esperando que sirva de aliciente para que el '19' merengue comience a recuperar su mejor nivel en la cancha y sea determinante en búsqueda del objetivo de lograr el tricampeonato nacional.

"Nunca dejes de creer. La garra de único grande", fue el mensaje que publicó la 'U' en todas sus redes sociales, la cual fue acompañada por una imagen de dos de los momentos más importantes del atacante con el cuadro estudiantil: la consecución de la Copa Libertadores Sub 20 2011, donde fue el mejor jugador del torneo; y el título de la Liga 1 en 2024.

Universitario le dejó este emotivo mensaje a Edison Flores tras sus recientes declaraciones. Foto: Universitario de Deportes

Edison Flores confesó que perdió la confianza en sí mismo

La publicación que le dedicó Universitario al futbolista de 31 años fueron solo horas después de que este último revelara en reciente entrevista con el programa 'Doble Punta' que hace mucho tiempo perdió la confianza en sí mismo por los problemas personales que ha pasado durante el 2025 y que está en proceso de recuperarlo con apoyo psicológico.

"Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz", fueron las declaraciones de Flores en el mencionado espacio de Youtube.

Video: Youtube - Horacio Zimmerman

Edison Flores está lesionado y podría recuperarse para el partido ante Melgar

Es preciso señalar que Edison Flores sufrió un desgarro en el último clásico ante Alianza Lima, razón por la cual fue desconvocado de la selección peruana con miras a la última fecha doble por Eliminatorias 2026. Sin embargo, estará trabajando en su recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al próximo partido de Universitario ante Melgar en Arequipa dentro de dos semanas.

Edison Flores se lesionó en el segundo tiempo del clásico ante Alianza Lima. Foto: GOLPERU