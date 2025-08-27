Edison Flores reveló acercamiento entre Gianluca Lapadula y Universitario: "Ahora..."

0
¡Atención, merengues! El 'Orejas' Flores confesó que Universitario decidió ir por Gianluca Lapadula para esta temporada.

Shirley Marcelo
Flores habló sobre Lapadula.
Flores habló sobre Lapadula.
Edison Flores sorprendió al revelar varias novedades de Universitario, en su lucha por alcanzar el tricampeonato, y entre sus confesiones señaló que el club 'crema' tuvo un acercamiento con Gianluca Lapadula para reforzar el plantel este 2025, sin embargo, esto no llegó a concretarse.

En una extensa entrevista con el programa 'Doble Punta', el popular 'Orejas' habló sobre aquellos elementos que fueron relacionados con la 'U' en este mercado de fichajes, y además de mencionar a André Carrillo, emocionó a la afición 'crema' con la opción sobre el delantero italo-peruano.

"A Lapadula lo tantearon ahora último", expresó Edison Flores, encendiendo a la mesa de panelistas del espacio en Youtube, incluso se atrevió a bromear sobre lo que sería si se contrata al atacante del Spezia en el elenco de la 'U'.

Pero no fue lo único que contó, además reveló el entusiasmo de André Carrillo por lucir de 'merengue': "Las veces que he compartido con la selección, él tiene esa intención de ir a la 'U' porque se comunicaron con él cuando se le acabó el contrato en Arabia. Le gustó el proyecto y trato que tenían con él".

De otro lado, Flores se refirió a la polémica por la pelea entre Alex Valera y Hernán Barcos, y desmintió que el delantero de la 'U' haya dicho algo fuerte para ocasionar la molestia del 'Pirata'. "He visto algunos videos cortos que dicen que Valera le dijo tal ('soplón') y no le ha dicho eso. Yo estaba en la barrera, pero me han comentado lo que le dijo a Barcos. Es la calentura del partido, a mí me ha pasado, no soy ejemplo para eso. La calentura gana y más en un clásico", señaló.

