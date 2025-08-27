Edison Flores no se guardó nada y habló sobre la polémica Valera–Barcos: "No le dijo soplón"

La picante discusión entre Álex Valera y Hernán Barcos en el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima sigue siendo tema de conversación en la prensa y los protagonistas del partido. Esta vez, Edison Flores fue consultado sobre este tema y no se guardó nada, contando detalles de lo ocurrido con ambos delanteros.

El 'Orejas' fue entrevistado este martes por el programa 'Doble Punta', donde reveló que 'Valegol' no le dijo "soplón" al 'Pirata', como se ha venido especulando en redes sociales. Además, comentó que sabe las verdaderas palabras del atacante crema y que esas cosas suelen pasar por la calentura que se da en estos encuentros.

"He visto algunos videos cortos que dicen que Valera le dijo tal ('soplón') y no le ha dicho eso. Yo estaba en la barrera, pero me han comentado lo que le dijo a Barcos. Es la calentura del partido, a mí me ha pasado, no soy ejemplo para eso. La calentura gana y más en un clásico", señaló.

Video: Youtube - Horacio Zimmerman

Edison Flores no le diría nada a Valera ni a Barcos sobre su discusión

En esa misma línea, el atacante de la 'U' señaló que es la persona menos indicada para recomendarle algo a Valera y Barcos sobre como debieron actuar porque en un clásico del 2024 le ocurrió lo mismo con Erick Noriega, donde le ganó la calentura, pero finalmente todo quedó en el campo de juego, teniendo después una relación cordial.

"Yo sabía que me iban a preguntar eso, porque yo iba a decir que no era ejemplo de decir 'No debes de hacer eso'. Yo no puedo decirle nada tanto a Valera como a Barcos sobre como reaccionar en esa parte porque te gana. En esa situación con Noriega me ganó la calentura y al final queda ahí. Yo me lo encontré y nos saludamos normal... Romper código es lo que se habla y debería quedar dentro de un camerino", agregó.

Álex Valera y Hernán Barcos se refirieron sobre su pelea en el clásico

Las declaraciones de Flores se dieron tres días después de que Álex Valera y Hernán Barcos tuvieran un conato de bronca durante el primer tiempo del compromiso disputado en el Estadio Monumental. Tras los 90 minutos, ambos tuvieron diferentes declaraciones a la prensa. El ariete merengue fue más cauto y mencionó que todo quedó en la cancha. "Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásico. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura del partido y creo que ahí queda", declaró.

Por su parte, el goleador argentino fue más explosivo en sus palabras sobre lo ocurrido. "Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él", sostuvo.