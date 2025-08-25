Rebagliati reveló por qué Hernán Barcos arremetió contra Valera tras el clásico:"Se sintió..."

Hernán Barcos y Alex Valera fueron protagonistas del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, luego de que ambos futbolistas tuvieran un fuerte intercambio de palabras al inicio del partido. Tras este incidente, Diego Rebagliati salió al frente para revelar detalles de esta discusión que ahora es tema de conversación entre los hinchas.

PUEDES VER: Universitario recibió fuerte sanción de Indecopi tras clásico ante Alianza Lima en el Monumental

A través de su programa "DyT" emitido por el canal de Jesús Alzamora, Rebagliati explicó lo que sintió Barcos luego de la discusión para salir a dar esas declaraciones en contra de Valera, donde lo siguió catalogando de no querer jugar con la selección peruana cuando es llamado por el técnico de la bicolor.

Video: Jesús Alzamora

"Hernán se equivoca. Creo que él se sintió muy expuesto cuando se dio cuenta de que probablemente había trascendido todo lo que había dicho, y está muy pendiente de su imagen. Por eso, sale y aclara algo que no tenía por qué hacer, ya que todo queda en la cancha, y eso lo sabemos todos los que hemos estado dentro de una", manifestó el comentarista.

Por otro lado, Diego Rebagliati también expresó su opinión sobre la discusión entre Barcos y Valera en el clásico peruano, dejando en claro que el jugador que se equivocó en esta ocasión fue el artillero de Alianza Lima.

"Lo que pasó entre Valera y Barcos ocurre en cinco partidos del campeonato por fecha, se dicen de todo. Pero para mí, eso queda en la cancha. En este caso, Barcos se equivoca, porque ya se le habían leído los labios, fue muy claro lo que dijo y se pudo ver, el que tiene tiempo en esto se da cuenta. Pero no tiene por qué llevar a la declaración pública lo que él habló con Valera", exclamó en DyT.

Por último, dejó en claro que el jugador que mejor manejó esta polémica fue el delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, al saber responder y no dar más detalles a la prensa luego del partido.

"Me parece que en ese caso Valera lo manejó mucho mejor que Barcos. Cuando cuenta toda la conversación, rompe un código que es 'lo que pasa en la cancha, queda en la cancha'. Barcos sacó lo que había pasado en la cancha afuera de ella", concluyó.

Cabe destacar que, luego del empate ante Universitario, Hernán Barcos habló con distintos medios sobre lo sucedido con Alex Valera y dejó un fuerte mensaje contra el delantero del cuadro crema.

"Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto, no. Valera es un chico que recién está jugando al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no quiere jugar en su selección, que no va a representar al país, ¿me dice algo a mí? Creo que yo defiendo más al país que él.", afirmó.