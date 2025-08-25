Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron en el clásico peruano y hubo momentos en los que los jugadores fueron protagonistas por las duras faltas cometidas a favor y en contra. En este caso, destacamos a Renzo Garcés, quien cometió una falta fuerte contra José Rivera y recibió la tarjeta roja. Posteriormente, Reimond Manco expresó una opinión contundente.

A través de su programa emitido en YouTube llamado "Denganche", Manco tomó la posta para dar una fuerte opinión sobre el defensor de Alianza, Garcés, quien salió del clásico luego de una tarjeta roja por una falta fuerte.

"Lo de Garcés es infantil. Todo lo bueno que hace en el campo se termina desdibujando con esa acción; le sacan roja y encima es casi un penal con barrera. Son errores que no debe cometer si quiere ir al extranjero", expresó de manera contundente.

Video: DENGANCHE

A los 52 minutos del segundo tiempo, ya en tiempos suplementarios, Renzo Garcés agredió a José Rivera con una falta en la espalda.Tras ello, Jordi Espinoza, arbitro del Universitario vs Alianza Lima, cobró una falta a favor de los 'blanquiazules', pero luego de la revisión del VAR, tomó otra decisión.

Espinoza, tras acudir a la pantalla donde le mostraron la jugada con detenimiento, anuló la falta y sacó la tarjeta roja de su bolsillo para mostrársela a Renzo Garcés, mientras José Rivera seguía en el suelo con dolor.

Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura

Universitario de Deportes empató 0-0 con Alianza Lima en la fecha 07 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Este enfrentamiento estuvo lleno de emociones, no solo por los goles, sino también por las jugadas, las faltas y las discusiones que mantuvieron el encuentro al rojo vivo, como debe ser en el clásico peruano.