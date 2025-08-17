Se movió la tabla: Alianza Lima ganó puntos y supera a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

El fútbol peruano sigue causando revuelo en los hinchas, quienes alientan a sus respectivos equipos en busca de lograr el título nacional a final de temporada, tanto en el fútbol masculino como en la Liga Femenina. En ese contexto, los seguidores de Alianza Lima conocieron una inesperada noticia en pleno Torneo Clausura.

Cabe señalar que el elenco blanquiazul es un firme candidato para campeonar esta temporada, por ello, lucha cada fecha como si fuera una verdadera final. Recientemente ganó puntos en la tabla de posiciones, ilusionando así a toda su hinchada que sigue de cerca cada encuentro.

Alianza Lima es candidato para conquistar la temporada 2025

Alianza Lima inició el año enfocado en ser protagonista de todas las competencias que participan como la Liga Femenina, donde comenzó con pie derecho el Torneo Clausura. Y es que por el encuentro de la fecha 3, las blanquiazules ganaron 3 puntos al imponerse 10-0 a Biavo F.C, superando así a Sporting Cristal en la tabla de posiciones por diferencia de goles.

Pese al abultado marcador, el compromiso no inició de la mejor manera para el conjunto ‘íntimo’, pues aunque dominó en la cancha, no pudo demostrar su efectividad en los metros finales del campo rival. Sin embargo, supieron encontrar respuestas y terminaron quedándose con el triunfo.

Con este resultado, el conjunto de La Victoria alcanzó en la cima del torneo a Universitario de Deportes con 9 puntos, aunque las 'Leonas' se mantienen en el primer lugar por mejor diferencia de goles, mientras Biavo FC marcha en el penúltimo lugar sin conocer triunfos en esta segunda parte de temporada.

Así marchan los primeros lugares del Torneo Clausura Femenino