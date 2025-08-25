Miguel Trauco y su fuerte gesto contra hincha de Universitario tras llamarlo traidor - VIDEO

Como era de esperarse, uno de los momentos más intensos que se viviría en el clásico peruano entre Universitario vs Alianza Lima, sería el reencuentro de la afición 'merengue' con Miguel Trauco, luciendo los colores del cuadro 'blanquiazul', lo cual no pasó desapercibido y quedó registrado por la reacción del futbolista.

El lateral zurdo llegó al Estadio Monumental junto con el plantel de Néstor Gorosito y mientras se cambiaba de vehículo para ingresar a la zona de juego del recinto, se detuvo para responderle a un aficionado que no dudó en reclamarle por su llegada al archirrival deportivo de la 'U'.

Diversos hinchas se asomaron a la aparición de los jugadores de Alianza Lima y uno apuntó contra Miguel Trauco, tildándolo como "traidor", ocasionando que el tarapotino se detenga y con las manos le haga un contundente gesto, respondiendo el reclamo y evidenciando su desacuerdo con el adjetivo.

Sin embargo, no fue el único momento que llamó la atención sobre este encuentro, pues al pisar el campo del Estadio Monumental, Miguel Trauco decidió quedar en la zona de asientos, mientras sus compañeros se encontraban en el gramado, y Franco Navarro se le acercó para dejarle un enérgico mensaje.

De esta forma, el exjugador de Flamengo fue parte del once titular de Alianza Lima ante Universitario, en el partido que terminó empatado, sin goles, y sin modificaciones en la tabla de posiciones tanto en el Torneo Clausura como en el acumulado.