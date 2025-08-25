Mauro Cantoro criticó duramente a Barcos tras sus polémicas declaraciones: "Es cualquier..."

El clásico entre Universitario y Alianza Lima sigue siendo tema de conversación, pero no por lo futbolístico, sino por las declaraciones de Hernán Barcos sobre Álex Valera tras el conato de bronca que tuvieron durante el partido. Las palabras del 'Pirata' no pasaron por alto para Mauro Cantoro, quien no dudó en criticarlo duramente.

El exdelantero argentino que pasó por la 'U' tuvo fuertes palabras contra su compatriota y atacante del conjunto 'Íntimo', asegurando que lo que dijo es cualquier cosa y que está loco pues solo en el Perú permiten ese tipo de comentarios. Eso sí, dejó claro también que como deportista es impecable.

"Como futbolista, no se puede decir nada, Barcos es impecable. Después, lo que dijo es cualquier cosa. Permitir que un tipo que juega bien al fútbol nada más, que diga que el defiende más al Perú que Valera, está loco. Será ídolo de Alianza, pero que venga a decir eso, está loco", declaró en la reciente emisión del programa 'Desmarcados'.

Video: Denganche

Mauro Cantoro criticó que Barcos haya hablado de esa forma sobre Valera al periodismo

En esa misma línea, Cantoro criticó que el jugador de 41 años saliera a hablar al periodismo en la forma que lo hizo pues las discusiones que se dan en el campo de juego se queden ahí. Además, fue contundente porque estas acciones de Barcos hacen que la gente lo califique como vende humo.

"Como jugador puede ser un fenómeno, pero allá adentro métele un puñete en el campo, no puedes salir al periodismo. Por todos lados está mal. Por eso se dice muchas cosas de él, de vende humo. Como jugador, impecable, pero esto tendría que quedar en el campo", agregó en el espacio emitido por el canal de Youtube 'Denganche'.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Hernán Barcos?

La bronca entre los delanteros de Universitario y Alianza Lima fue lo más comentado del clásico y materia de pregunta tras los 90 minutos. Sobre el tema se refirió Hernán Barcos, quien arremetió contra Álex Valera por haberlo insultado, además de recomendarle que sea humilde y respetuoso.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, siempre había hablado bien, hasta lo he saludado, le he dado consejos y que me venga a insultar así de gratis, no me pareció. Por eso fui para arriba de él y espero que tenga humildad y aprenda a respetar", declaró.

Video: GOLPERU