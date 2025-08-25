Jean Ferrari dio fuerte opinión sobre Hernán Barcos tras discusión con Álex Valera: "Muy..."

El clásico entre Universitario y Alianza Lima terminó sin goles, pero dejó varios momentos de tensión. Uno de los más comentados fue el fuerte cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera, en el que el delantero argentino insultó al atacante crema. Ante este hecho, Jean Ferrari no tardó en pronunciarse y lanzó una contundente opinión sobre la conducta del goleador blanquiazul.

Antes del inicio de los entrenamientos de la selección peruana, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, ofreció una conferencia de prensa en la que fue consultado por el tenso cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera durante el clásico disputado en el Estadio Monumental.

En su respuesta, el exadministrador de Universitario no dudó en cuestionar la actitud de Barcos, asegurando que el argentino se equivocó seriamente. Además, resaltó la postura de Valera, quien prefirió no entrar en polémicas y evitó dar declaraciones directas sobre el tema, a diferencia del delantero blanquiazul, que sí salió a criticar al atacante crema tras el partido.

"Yo creo Hernán Barcos como futbolista se equivoca y de muy mala manera, porque Álex Valera mantuvo cierta cordura y respeto después del partido, al no dar ningún tipo de declaración sobre lo que dijo Hernán. Yo calculo que esto lo tendrán que solucionar con una llamada telefónica y aclarando las cosas", mencionó Ferrari para las cámaras de Jax Latin Media y los demás medios presentes.

Video: Jax Latin Media

Jean Ferrari pidió a Hernán Barcos que se disculpe

Asimismo, el directivo de la FPF fue enfático al pedirle a Hernán Barcos que ofrezca disculpas por su actitud hacia Álex Valera, al considerar que cometió un error y que debe prevalecer el respeto hacia el delantero peruano. Al mismo tiempo, Jean Ferrari aprovechó la ocasión para destacar su respeto hacia el ‘Pirata’.

"Espero que Hernán corrija esta situación, porque es un equivocación de él y sobre todo por el respeto a los futbolistas peruanos en general. Nosotros como selección hacemos un llamado a Hernán, que es una persona a quien yo respeto, pero creo que en esta oportunidad se equivoca", aseveró.

Así fue el enfrentamiento entre Hernán Barcos y Álex Valera

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Álex Valera?

Por su parte, Hernán Barcos también se pronunció por lo sucedido y sorprendió al arremeter públicamente contra Álex Valera. El delantero de Alianza Lima indicó que el delantero crema le faltó el respeto y lo criticó al recordar cuando se negó formar parte de la convocatoria de la selección peruana.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él", declaró.