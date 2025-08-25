Reimond Manco dio fuerte calificativo a Hernán Barcos y lo comparó con Guerrero: "Es un..."

Alianza Lima empató sin goles en su visita al Estadio Monumental por el clásico ante Universitario. En este duelo, Hernán Barcos inició de titular, pero no logró marcar diferencia en el ataque y fue cuestionado por su rendimiento. Ante ello, Reimond Manco llamó la atención con una dura opinión sobre el delantero blanquiazul, llegando incluso a compararlo con Paolo Guerrero.

Reimond Manco dio fuerte opinión sobre Hernán Barcos

Resulta que, durante la última edición del programa Denganche, el ex ‘Jotita’ analizó el rendimiento de Hernán Barcos en el clásico del fútbol peruano y no dudó en asegurar que quedó en evidencia el motivo por el que el ‘Pirata’ es considerado el suplente natural de Paolo Guerrero en Alianza Lima.

En ese sentido, Reimond Manco aseguró que el ‘Depredador’ muestra una condición física superior a la del delantero argentino, pese a tener una edad similar, lo que lo hace más determinante dentro del área. Incluso, el exjugador se animó a proponer un reemplazo para Barcos mientras se espera la recuperación de Guerrero.

Video: Denganche

"Lo de (Hernán) Barcos es básicamente claro, por eso es que el titular para Gorosito es Paolo Guerrero porque físicamente se nota la diferencia, y eso que tienen la misma edad. Paolo es un jugador que se recoge y aún así le da para llegar al área. No te marca mucho las diagonales como antes, pero juega más en el área. Barcos se recoje porque se ha reinventado. A mí me encanta esa idea que si no funciona con Hernán Barcos, debería ir con Alan Cantero, pero no creo que Gorosito lo haga", expresó.

Hernán Barcos y su presente en Alianza Lima

Las palabras de Reimond Manco sorprende a más de uno sobre todo considerando que Hernán Barcos ha sido uno de los mejores jugadores de Alianza Lima a lo largo de la temporada, e incluso es actualmente el máximo goleador del equipo con 12 anotaciones, siendo vital su cuota goleadora en las llaves de los torneo Conmebol.

Por si esto no fuese poco, el 'Pirata' también ha logrado aportar con cuatro asistencias al equipo, donde se destacan sus dos asistencias vitales durante la llave ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana.