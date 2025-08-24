Conmebol sorprende y abre expediente disciplinario a Alianza Lima tras victoria ante U Católica

Alianza Lima logró una histórica clasificación en la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a la Universidad Católica de Ecuador por 4-1 en el global. Los blanquiazules ahora se mentalizan en el clásico ante Universitario; no obstante, en medio de este contexto, fueron notificados de una mala noticia, ya que la Conmebol dispuso abrir un expediente disciplinario en su contra.

¿Por qué Conmebol abrió expediente disciplinario a Alianza Lima?

Mediante su sitio web oficial, la Conmebol anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra varios clubes tras los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde sorprendió la presencia de Alianza Lima.

Según el ente máximo del fútbol sudamericano, esta medida contra el elenco 'íntimo' se debe a una presunta infracción al Manual de Clubes de la Conmebol. Se trataría del artículo 4.2.13, referido a las 'instalaciones de hospitalidad', que exige a los equipos locales ofrecer un área destinada para los patrocinadores.

Conmebol abrió expediente a Alianza Lima.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Clubes, este espacio debía contar con un área mínima de 400 m², además de disponer de los servicios pertinentes, como seguridad, suministro eléctrico, salidas de emergencia, entre otros. Asimismo, era obligatorio destinar asientos preferenciales y zonas VIP, garantizando que fueran ocupados únicamente por los invitados correspondientes.

¿Alianza Lima podría ser sancionado por la Conmebol?

Luego de conocerse esta noticia, muchos hinchas se preguntan si el ente rector del fútbol sudamericano podría imponer sanciones contra Alianza Lima. Por lo pronto, cabe señalar que la apertura de un expediente no significa necesariamente que el club vaya a ser sancionado.

En primer lugar, la Conmebol debe iniciar las investigaciones pertinentes y luego tomar una decisión. En caso se disponga, la sanción no sería deportiva, sino económica, y se aplicaría como una multa que se descontará de los premios que se otorguen al club por sus logros en la competencia.