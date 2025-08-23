Alineaciones Universitario vs. Alianza Lima: los potentes onces de Fossati y Gorosito para el clásico

Llegó la hora del partido más esperado del Torneo Clausura 2025. Universitario vs. Alianza Lima se ven las caras este domingo 24 de agosto en un clásico del fútbol peruano más por la séptima fecha del campeonato. Cremas y Blanquiazules irán al Estadio Monumental en busca de los tres puntos, por lo que te damos a conocer cuales serían las oncenas que mandarán ambos equipos a la cancha.

Posible alineación de Universitario

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.

Universitario realizaría dos variantes ante Alianza Lima, con respecto al duelo frente a Palmeiras. Foto: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes ya pasó la página de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras en octavos de final y ahora está 100% enfocado en lo que será el certamen local. Cuando todo parecía que Jorge Fossati haría algunos cambios con respecto al último encuentro contra el 'Verdao', la actuación de la 'U' en tierras brasileñas ha hecho que cambie de planes con dos futbolistas.

Por ejemplo, Williams Riveros no disputó el duelo en Sao Paulo para ser titular en el superclásico, pero la gran actuación de Anderson Santamaría ha hecho que el 'Nonno' decida que este último sea el que ocupe la posición de líbero desde el arranque. De esta misma forma, Jesús Castillo terminó ganándole la pulseada a Jorge Murrugarra y será el mediocampista defensivo titular.

Eso sí, en lo que se estaría manteniendo el estratega uruguayo es en la inclusión desde el arranque de Edison Flores en el ataque junto con Álex Valera, pese a que la gran mayoría de hinchas quería desde el vamos al ecuatoriano Jairo Vélez, quien fue una de las figuras del equipo en Brasil.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Hernán Barcos.

Alianza Lima jugaría ante Universitario con todos sus titulares indiscutibles. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima quiere reflejar su gran momento a nivel internacional en la Liga 1 y que mejor que en un compromiso de la importancia del clásico. Sin embargo, los 'Íntimos' presentan hasta seis bajas de consideración para enfrentar a los merengues: Paolo Guerrero, Piero Cari, Ricardo Lagos, Josué Estrada, Jesús Castillo y Pablo Lavandeira (este último no viene jugando hace meses).

La buena noticia para el DT Néstor Gorosito es que podrá contar con el más reciente fichaje del plantel, Pedro Aquino, aunque comenzará las acciones desde el banco de suplentes. Después de ello, el once titular sería prácticamente el mismo que le volteó el duelo a Universidad Católica en Ecuador por la Copa Sudamericana.

Hernán Barcos será el capitán y el que comande el ataque aliancista junto con Eryc Castillo y Kevin Quevedo por las bandas. Además, Alessandro Burlamaqui se ha vuelto a ganar un lugar en el mediocampo y deberá compartir laboras con Fernando Gaibor y Sergio Peña. Además, Carlos Zambrano será el encargado de velar por los intereses defensivos del equipo.