[GOLPERÚ EN VIVO por internet] Universitario vs Alianza Lima HOY desde el Monumental
Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025. Conoce aquí cómo ver el partido por GOLPERÚ ONLINE.
Universitario vs Alianza Lima se enfrentarán HOY, domingo 24 de agosto, en un nuevo episodio del clásico del fútbol peruano. El partido, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, se disputará en el Estadio Monumental de Ate y será transmitido EN VIVO por GOLPERÚ.
¿Dónde ver GOLPERÚ EN VIVO, partido de Universitario vs Alianza Lima en Perú?
El clásico de la Liga 1 entre Universitario vs Alianza Lima será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de GOLPERÚ. Señal que podrás sintonizar mediante los canales 14 (sin HD) y 714 (con HD) de Movistar TV. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming en Movistar Play.
¿Qué canales transmite GOLPERÚ, partido de Universitario vs Alianza Lima?
A continuación, te dejamos los canales confirmados el Universitario vs Alianza Lima para que puedas seguir la señal del GOLPERÚ EN VIVO en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos.
- Argentina: GolTV Latinoamérica.
- Bolivia: GolTV Latinoamérica.
- Canadá: Fanatiz Canada.
- Chile: GolTV Latinoamérica.
- Colombia: GolTV Latinoamérica.
- Costa Rica: GolTV Latinoamérica.
- República Dominicana: GolTV Latinoamérica.
- Ecuador: GolTV Latinoamérica.
- El Salvador: GolTV Latinoamérica.
- Honduras: GolTV Latinoamérica.
- México: Fanatiz México, GolTV Latinoamérica.
- Panamá: GolTV Latinoamérica.
- Perú: GolTV Latinoamérica, Gol Perú.
- Puerto Rico: Fanatiz USA.
- Uruguay: GolTV Latinoamérica.
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV, GolTV Español.
- Venezuela: inter, GolTV Latinoamérica.
Universitario vs Alianza Lima: previa del clásico de la Liga 1
Universitario y Alianza Lima protagonizan un nuevo capítulo del clásico del fútbol peruano, uno de los partidos más emocionantes de la jornada, enfrentando a dos firmes candidatos al título que marchan entre los primeros lugares de la tabla. El cuadro crema comparte el liderato con Sporting Cristal, pero una victoria sobre los ‘íntimos’ los pondría como líderes en solitario.Universitario buscará pasar la página de la eliminación ante Palmeiras.
El equipo dirigido por Jorge Fossati buscará ganar su primer clásico del año y sumar tres puntos clave frente a su eterno rival, un resultado que podría ser decisivo en la lucha por el título nacional.
Por su parte, Alianza Lima llega motivado tras asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules acumulan cuatro triunfos consecutivos y buscarán mantener su buen momento venciendo a su eterno rival en el Estadio Monumental de Ate.Alianza Lima llega motivado tras su clasificación en la Copa Sudamericana.
Sin embargo, el equipo de Néstor Gorosito enfrentará importantes bajas, ya que Paolo Guerrero, Piero Cari, Josué Estrada, Ricardo Lagos, Jesús Castillo y Pablo Lavandeira no estarán disponibles por lesiones y/o decisión técnica. Aun así, contarán con la incorporación de su reciente fichaje, Pedro Aquino, quien podría resultar clave en el encuentro.
